Роскошь на колесах: представлен новый внедорожник Haval H10 4 26.06.2026, 14:38

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Фото: Haval

Авто выглядит как претензия на лидерство в сегменте.

Рамный внедорожник Haval H10 китайского автоконцерна Great Wall Motor (GWM) еще только готовится к выходу на рынок, но компания уже раскрыла все параметры и преимущества нового флагмана.

Уже сейчас Haval H10 выглядит как претензия на лидерство в сегменте, поскольку его технические характеристики превзошли Haval H9, сообщает Car News China. H10 оснащен гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от сети и может быть пяти- или шестиместным, причем последний вариант делает его трехрядным внедорожником.

Haval GWM H10 — первая модель бренда, построенная на модульной архитектуре GWM One. Это означает, что H10 — это автомобиль с несущим кузовом, без рамной конструкции, используемой в Haval H9.

Фото: Haval

При этом GWM H10 позиционируется как внедорожник и выглядит соответствующе благодаря своему угловатому дизайну, прямым линиям и внушительным колесным аркам. Последние не имеют серой пластиковой отделки, поскольку эта модель призвана представлять премиальный сегмент

Флагман получил большие массивные фары спереди, датчик LiDAR на крыше, затемненные стойки и откидную заднюю дверь с полноразмерным запасным колесом.

Фото: Haval

Фото: Haval

Фото: Haval

Среди других особенностей — традиционные дверные ручки, багажник на крыше, большие боковые зеркала, рельефные крылья, а также линия кузова, поднимающаяся к задним стойкам.

Фото: Haval

Фото: Haval

Фото: Haval

Фото: Haval

Если H10 выглядит большим, то это потому, что так оно и есть. При длине 5138 мм, ширине 2050 мм, высоте 1970 мм и колесной базе 3000 мм он больше, чем нынешний Toyota Land Cruiser 300. Эти цифры относятся к пятиместной версии, а шестиместная имеет большую общую длину — 5299 мм.

Салон авто отличается минимализмом и выполнен в духе тихой роскоши. Элемент, который сразу обращает на себя внимание, — большой центральный сенсорный экран. Он служит точкой доступа почти ко всем функциям автомобиля.

Фото: Haval

Фото: Haval

Фото: Haval

Фото: Haval

Фото: Haval

Это не значит, что здесь нет физических элементов управления, так как на центральной консоли расположены несколько переключателей для основных настроек климат-контроля и режимов движения.

Перед водителем находится круглый руль и цифровая приборная панель, расположенная глубоко в нише. Рычаг переключения передач размещен на рулевой колонке. В результате, в центральном тоннеле достаточно места для блока физических кнопок, беспроводной зарядной панели для телефона, пары подстаканников и встроенного холодильника. Для задних пассажиров предусмотрен потолочный экран.

Haval GWM H10 оснащен подключаемым гибридным силовым агрегатом Hi4. В стандартной комплектации он поставляется с 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 123 кВт (165 л. с.) и четырехступенчатой коробкой передач DHT.

Информация об электромоторах GWM H10 отсутствует. Однако будет доступна более мощная версия этого внедорожника с 2-литровым двигателем мощностью 175 кВт (235 л. с.).

Новый внедорожник оснащен батареей емкостью 42,8 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода на электротяге от 176 до 180 км.

Отметим, что на данный момент точные розничные цены на автомобиль не объявлены. Предполагается, что стоимость будет напрямую зависеть от выбранного рынка и текущих таможенных пошлин.

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