В Беларуси приняли важное решение для тех, кто хочет открыть в банке вклад или взять кредит 26.06.2026, 13:50

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Нацбанк Беларуси установил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на июль. Эти показатели определяют максимальные процентные ставки по банковским депозитам и кредитам.

Для новых безотзывных вкладов населения в рублях сроком от года до трех лет потолок по ставкам в июле составит 13,32% годовых (сейчас — 13,55%), а свыше трех лет — 14,81% (теперь — 14,91%).

По новым инвестиционным кредитам для компаний и организаций (за исключением льготных) этот показатель на июль установлен на уровне 11,08% годовых (сейчас — 11,22%). По другим кредитам для компаний ставка останется 12,26%.

Нацбанк решил не снижать расчетные показатели стандартного риска на следующий месяц. Для новых кредитов населения (кроме льготных) РВСР установлены на уровне 17,96% годовых. В последний раз этот показатель снижали в июне.

Еще один показатель, на который финучреждения ориентируются при выставлении процентных ставок по займам, — ставка рефинансирования. С 1 июня ее снизили с 9,75% до 9,25% годовых.

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