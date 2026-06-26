Bloomberg: Атаки Украины на Крым выявляют пределы защиты Кремля
- 26.06.2026, 14:17
- 1,838
В тылу войск России возник серьезный очаг напряжения.
Украинские удары дронами и ракетами по Крыму и прилегающим районам усиливают нагрузку на российскую инфраструктуру и нарушают логистику полуострова. Повреждения мостов, паромных переправ, складов топлива и транспортных узлов делают Керченский мост практически единственным стабильным маршрутом снабжения, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
На фоне атак в регионе фиксируются перебои с электричеством и водоснабжением, нехватка топлива и рост его стоимости. В ряде случаев продажа горючего регулируется, а на отдельных рынках появляется нелегальная торговля. Железнодорожное сообщение сокращается, культурные и спортивные мероприятия отменяются, туристический сезон теряет динамику.
По оценкам Киева, кампания по изоляции Крыма усиливается на фоне ослабления российской системы ПВО. Удары направлены не только на военные объекты, но и на экономическую инфраструктуру, что усложняет снабжение и повседневную жизнь региона.
Эти процессы отражаются и на политическом фоне: фиксируется снижение уровня доверия к российскому руководству при одновременном росте тревожных настроений среди населения. Москва объясняет происходящее вопросами внутренней безопасности, однако жители сообщают об усталости, отъезде родственников и ухудшении условий жизни.
При этом часть населения по-прежнему выражает поддержку действующей власти и опасается возможного изменения статуса региона в случае усиления украинского давления.
Ситуация в Крыму демонстрирует, что даже при сохранении контроля над территорией устойчивость инфраструктуры и логистики оказывается под серьезным давлением, а привычный образ «стабильного региона» постепенно размывается.