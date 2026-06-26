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Bloomberg: Атаки Украины на Крым выявляют пределы защиты Кремля

  • 26.06.2026, 14:17
  • 1,838
Bloomberg: Атаки Украины на Крым выявляют пределы защиты Кремля

В тылу войск России возник серьезный очаг напряжения.

Украинские удары дронами и ракетами по Крыму и прилегающим районам усиливают нагрузку на российскую инфраструктуру и нарушают логистику полуострова. Повреждения мостов, паромных переправ, складов топлива и транспортных узлов делают Керченский мост практически единственным стабильным маршрутом снабжения, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне атак в регионе фиксируются перебои с электричеством и водоснабжением, нехватка топлива и рост его стоимости. В ряде случаев продажа горючего регулируется, а на отдельных рынках появляется нелегальная торговля. Железнодорожное сообщение сокращается, культурные и спортивные мероприятия отменяются, туристический сезон теряет динамику.

По оценкам Киева, кампания по изоляции Крыма усиливается на фоне ослабления российской системы ПВО. Удары направлены не только на военные объекты, но и на экономическую инфраструктуру, что усложняет снабжение и повседневную жизнь региона.

Эти процессы отражаются и на политическом фоне: фиксируется снижение уровня доверия к российскому руководству при одновременном росте тревожных настроений среди населения. Москва объясняет происходящее вопросами внутренней безопасности, однако жители сообщают об усталости, отъезде родственников и ухудшении условий жизни.

При этом часть населения по-прежнему выражает поддержку действующей власти и опасается возможного изменения статуса региона в случае усиления украинского давления.

Ситуация в Крыму демонстрирует, что даже при сохранении контроля над территорией устойчивость инфраструктуры и логистики оказывается под серьезным давлением, а привычный образ «стабильного региона» постепенно размывается.

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