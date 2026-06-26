«Такое ощущение, что у нас голод в стране»5
- 26.06.2026, 14:19
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Жители Бобруйска устроили давку на открытии торгового центра.
Торговый центр «Этажерка» открылся 25 июня при большом стечении народа. Мероприятие собрало большое количество людей. Многие начали подтягиваться к новому торговому центру еще за полтора часа до открытия. Среди ожидающих было немало детей и подростков. Для первых посетителей была организована дегустация мороженого и молочных напитков.
Городской сайт bobr.by разместил видео с открытия торгового центра, на котором видна толпа людей, среди которых много детей, давка, слышны крики. Двери в торговый центр удалось открыть с трудом.
Сайт Charter97.org приводит комментарии, которые размещены под видео, а также под статьей на сайте:
— Папуасы культурнее, чем эти голодные.
— Дети на таких мероприятиях — следствие отсутствие воспитания их родителей.
— Такое ощущение, что у нас голод в стране,и людям нечего есть.
— Ужас, стыд и позор. Трагедия на Немиге им ничего не напоминает?
— Лучше бы аквапарк построили.
— Люди больные или бедные, что на дегустацию спешат?
— Больные люди.