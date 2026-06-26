«Такое ощущение, что у нас голод в стране» 5 26.06.2026, 14:19

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фото: bobr.by

Жители Бобруйска устроили давку на открытии торгового центра.

Торговый центр «Этажерка» открылся 25 июня при большом стечении народа. Мероприятие собрало большое количество людей. Многие начали подтягиваться к новому торговому центру еще за полтора часа до открытия. Среди ожидающих было немало детей и подростков. Для первых посетителей была организована дегустация мороженого и молочных напитков.

Городской сайт bobr.by разместил видео с открытия торгового центра, на котором видна толпа людей, среди которых много детей, давка, слышны крики. Двери в торговый центр удалось открыть с трудом.

Сайт Charter97.org приводит комментарии, которые размещены под видео, а также под статьей на сайте:

— Папуасы культурнее, чем эти голодные.

— Дети на таких мероприятиях — следствие отсутствие воспитания их родителей.

— Такое ощущение, что у нас голод в стране,и людям нечего есть.

— Ужас, стыд и позор. Трагедия на Немиге им ничего не напоминает?

— Лучше бы аквапарк построили.

— Люди больные или бедные, что на дегустацию спешат?

— Больные люди.

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