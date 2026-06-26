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Движение по Крымскому мосту было закрыто из-за атаки дронов

  • 26.06.2026, 13:38
Движение по Крымскому мосту было закрыто из-за атаки дронов

К утру образовалась очередь из более чем 2 тысяч автомобилей.

Российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту сегодня ночью, сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам.

По состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания – около часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1850 транспортных средств. Время ожидания — около пяти часов.

Также сообщается, что в автомобиле можно перевозить до 200 литров «разрешенных жидкостей».

«Речь идет об объемах сверх топлива в баке — в частности, о бензине и дизельном топливе в канистрах, о воде и других жидкостях», — говорится в сообщении.

Ночью 26 июня украинские военные нанесли успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода «Затока» во временно оккупированной Керчи, а также по средствам противовоздушной обороны противника в районе Керченского пролива.

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