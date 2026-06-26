Ночью в Гомеле слышали гул беспилотника и звук взрыва 1 26.06.2026, 13:06

1,772

Также звук БПЛА слышали в Добруше.

Сегодня ночью над Гомелем пролетал и, возможно, взорвался беспилотный летательный аппарат. Жители Гомеля утверждают, что слышали около 3 часов ночи звук, типичный для пролета военного БПЛА, а также взрыв. До этого, около 2 часов ночи, гул беспилотника слышали в Добруше, пишет «Флагшток».

«Судя по звуку, дрон покружил, то удаляясь, то приближаясь, и улетел», — рассказал очевидец.

«Над Любенским по нарастающей, и удалился, как будто бы [улетел] на мост к Ченкам», — написала другая гомельчанка в одной из социальных сетей.

Несколько человек сообщили, что взрыв в Гомеле был слышен между 3 и 4 часами ночи как минимум в Железнодорожном районе (микрорайон «Сельмашевский») и Советском (микрорайон «Шведская Горка»).

Пролетал ли над Гомельщиной один дрон, или их было несколько, достоверно неизвестно — как и модель БПЛА.

Гул беспилотника и звук взрыва слышали в Гомеле ночью 26 июня

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com