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Ночью в Гомеле слышали гул беспилотника и звук взрыва

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  • 26.06.2026, 13:06
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Ночью в Гомеле слышали гул беспилотника и звук взрыва

Также звук БПЛА слышали в Добруше.

Сегодня ночью над Гомелем пролетал и, возможно, взорвался беспилотный летательный аппарат. Жители Гомеля утверждают, что слышали около 3 часов ночи звук, типичный для пролета военного БПЛА, а также взрыв. До этого, около 2 часов ночи, гул беспилотника слышали в Добруше, пишет «Флагшток».

«Судя по звуку, дрон покружил, то удаляясь, то приближаясь, и улетел», — рассказал очевидец.

«Над Любенским по нарастающей, и удалился, как будто бы [улетел] на мост к Ченкам», — написала другая гомельчанка в одной из социальных сетей.

Несколько человек сообщили, что взрыв в Гомеле был слышен между 3 и 4 часами ночи как минимум в Железнодорожном районе (микрорайон «Сельмашевский») и Советском (микрорайон «Шведская Горка»).

Пролетал ли над Гомельщиной один дрон, или их было несколько, достоверно неизвестно — как и модель БПЛА.

Гул беспилотника и звук взрыва слышали в Гомеле ночью 26 июня

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