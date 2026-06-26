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Москву атаковало рекордное количество украинских БПЛА

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  • 26.06.2026, 13:08
  • 3,218
Москву атаковало рекордное количество украинских БПЛА

В столице РФ раздались взрывы.

В ночь на пятницу, 26 июня, Москву и Московскую область снова атаковали беспилотники, а в столице РФ раздавались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Astra, также атаку подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, российские силы ПВО якобы сбили не менее 47 беспилотников, атаковавших регион. При этом другой официальной информации о последствиях атаки на момент выхода этого материала не публиковалось.

В Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что в ту же ночь российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 660 беспилотников над различными регионами страны.

Москва назвала эту атаку самой массированной с начала войны.

По данным ведомства, помимо Москвы и области дроны также были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, а также над временно оккупированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

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