Москву атаковало рекордное количество украинских БПЛА

Москву атаковало рекордное количество украинских БПЛА3
- 26.06.2026, 13:08
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В столице РФ раздались взрывы.
В ночь на пятницу, 26 июня, Москву и Московскую область снова атаковали беспилотники, а в столице РФ раздавались взрывы.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Astra, также атаку подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, российские силы ПВО якобы сбили не менее 47 беспилотников, атаковавших регион. При этом другой официальной информации о последствиях атаки на момент выхода этого материала не публиковалось.
В Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что в ту же ночь российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 660 беспилотников над различными регионами страны.
Москва назвала эту атаку самой массированной с начала войны.
По данным ведомства, помимо Москвы и области дроны также были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, а также над временно оккупированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.