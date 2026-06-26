На Москву снова летят дроны 3 26.06.2026, 7:42

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Собянин забил тревогу.

В ночь на 26 июня Москва вновь подверглась атаке неизвестных дронов. Беспилотники сбивали как в области, так и над самой столицей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Согласно постам мэра Москвы Сергея Собянина, атака на российскую столицу началась примерно в 02:30 ночи. Уже тогда он отчитался, что ПВО якобы сбили 10 дронов, летевших на город.

После этого Собянин продолжал писать посты, в которых указывал о ликвидации беспилотников. Причем некоторые посты были без уточнения, что дроны «летели на Москву». Это в свою очередь означает, что беспилотники сбивали уже над самой столицей РФ.

По состоянию на 03:39, исходя из слова Собянина, российская ПВО сбила якобы уже 30 беспилотных летательных аппаратов. Есть ли какие-то последствия, на данный момент неизвестно.

Напомним, утром 18 июня украинские дроны массировано атаковали Москву.

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