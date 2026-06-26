Спецназ США впервые применил украинские морские дроны Magura 26.06.2026, 4:35

Их применили во время учений на Филиппинах.

Американские спецназовцы во время учений на Филиппинах впервые применили украинские морские дроны Magura против списанного корабля, задействованного в качестве мишени. Как сообщает агентство Bloomberg, это стало первым испытанием этих беспилотных катеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Так же, как войны в Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали ценность дешевых воздушных беспилотников, морские беспилотники считаются играющими решающую роль в Индо-Тихоокеанском регионе – территории, которая в 30 раз превышает по площади континентальную часть США и в основном состоит из огромных водных просторов», – говорится в публикации.

В издании подчеркнули, что военные – от США до Китая – сейчас соревнуются в разработке и развертывании таких систем как над поверхностью, так и под ней.

«Это именно то, что нам нужно больше всего – распределенных, живучих, относительно доступных систем, которые могут помочь лишить Китай возможности использовать моря вокруг Тайваня и Первой островной цепи», – сказал Томас Шугарт, бывший капитан подводной лодки США и адъюнкт-старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, имея в виду архипелаг, простирающийся от Японии через Тайвань и вплоть до Юго-Восточной Азии.

В материале также подчеркивается, что Тайвань разрабатывает собственное подобное оружие – боевые беспилотные аппараты Kaui-Chi – в качестве ключевой части своей оборонной стратегии. В частности, правительство страны планирует закупить 1320 таких беспилотных аппаратов, стоимость которых составит 888 миллионов долларов.

Также руководитель эскадры беспилотных надводных кораблей ВМС США капитан Гарретт Миллер заявил, что к 2030 году в Индо-Тихоокеанском регионе ожидается появление тысяч малых беспилотных кораблей. Десятки американских компаний уже производят такие системы, в том числе Anduril Industries Inc., Saildrone Inc. и Saronic Technologies Inc.

Кроме того, Япония выделила около 600 миллионов долларов на беспилотники для береговой обороны в текущем финансовом году.

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