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Спецназ США впервые применил украинские морские дроны Magura

  • 26.06.2026, 4:35
Спецназ США впервые применил украинские морские дроны Magura

Их применили во время учений на Филиппинах.

Американские спецназовцы во время учений на Филиппинах впервые применили украинские морские дроны Magura против списанного корабля, задействованного в качестве мишени. Как сообщает агентство Bloomberg, это стало первым испытанием этих беспилотных катеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Так же, как войны в Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали ценность дешевых воздушных беспилотников, морские беспилотники считаются играющими решающую роль в Индо-Тихоокеанском регионе – территории, которая в 30 раз превышает по площади континентальную часть США и в основном состоит из огромных водных просторов», – говорится в публикации.

В издании подчеркнули, что военные – от США до Китая – сейчас соревнуются в разработке и развертывании таких систем как над поверхностью, так и под ней.

«Это именно то, что нам нужно больше всего – распределенных, живучих, относительно доступных систем, которые могут помочь лишить Китай возможности использовать моря вокруг Тайваня и Первой островной цепи», – сказал Томас Шугарт, бывший капитан подводной лодки США и адъюнкт-старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, имея в виду архипелаг, простирающийся от Японии через Тайвань и вплоть до Юго-Восточной Азии.

В материале также подчеркивается, что Тайвань разрабатывает собственное подобное оружие – боевые беспилотные аппараты Kaui-Chi – в качестве ключевой части своей оборонной стратегии. В частности, правительство страны планирует закупить 1320 таких беспилотных аппаратов, стоимость которых составит 888 миллионов долларов.

Также руководитель эскадры беспилотных надводных кораблей ВМС США капитан Гарретт Миллер заявил, что к 2030 году в Индо-Тихоокеанском регионе ожидается появление тысяч малых беспилотных кораблей. Десятки американских компаний уже производят такие системы, в том числе Anduril Industries Inc., Saildrone Inc. и Saronic Technologies Inc.

Кроме того, Япония выделила около 600 миллионов долларов на беспилотники для береговой обороны в текущем финансовом году.

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