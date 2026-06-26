Зеленский совершит визит в Словакию
- 26.06.2026, 1:15
Киев и Братислава согласовывают последние детали.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Братиславу. Для этого осталось только согласовать даты.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на заявление министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара в Facebook.
Он рассказал о результатах телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
«Глава украинской дипломатии подтвердил мне во время разговора, что президент Зеленский заинтересован в визите в Братиславу, поэтому остается только согласовать даты», - говорится в заявлении Бланара.
Он также рассказал, что во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске словацкий и украинский премьеры Роберт Фицо и Юлия Свириденко договорились, что следующее совместное заседание правительств обеих стран состоится во Львове.