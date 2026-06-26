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Зеленский совершит визит в Словакию

  • 26.06.2026, 1:15
Зеленский совершит визит в Словакию

Киев и Братислава согласовывают последние детали.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Братиславу. Для этого осталось только согласовать даты.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на заявление министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара в Facebook.

Он рассказал о результатах телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

«Глава украинской дипломатии подтвердил мне во время разговора, что президент Зеленский заинтересован в визите в Братиславу, поэтому остается только согласовать даты», - говорится в заявлении Бланара.

Он также рассказал, что во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске словацкий и украинский премьеры Роберт Фицо и Юлия Свириденко договорились, что следующее совместное заседание правительств обеих стран состоится во Львове.

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