Россиянам могут ввести плату за зарубежный интернет 26.06.2026, 5:59

Уже с осени.

Российские интернет-провайдеры с осени начнут вводить дифференцированные тарифы - только с внутририроссийским интернетом и с доступом к зарубежному, сообщает РБК со ссылкой на представителей отрасли.

По словам руководителя направления развития телеком-бизнеса «Транстелекома» Ильи Гуденко, отдельные тарифы для доступа к иностранному интернету станут результатом введения моратория на расширение каналов для обмена трафиком с внешним миром.

Соглашение о том, что инфраструктура, соединяющая российский интернет с мировым, не будет расширяться, 20 крупнейших провайдеров подписали с Минцифры в апреле. По словам Гуденко, чтобы расширить каналы, операторы интернета теперь должны получать разрешение у властей. Однако порядок и критерии, по которым будет приниматься решение, до сих пор не определены.

К осени, когда трафик традиционно начинает расти, российские операторы могут столкнуться с тем, что их каналы будут полностью заполнены, считает Гуденко. Тогда они будут стараться расчистить полосу для пропуска трафика более высокорентабельных клиентов, освобождать каналы там, где это возможно. Операторам, у которых много розничных клиентов, скорее всего, придется делить свой продукт на две части, считает Гуденко: например, на тариф только с внутрироссийским интернетом и на тариф с зарубежным. Первый будет продаваться немного ниже или за ту же цену, за которую сейчас предлагают доступ в интернет, а второй дороже.

Гендиректор владельца точки обмена трафиком Piter-IX Николай Метлюк согласен с Гуденко. По его мнению, последствия будут заметны в тарифах. «В случае ограничений операторы, особенно крупные, начнут вводить дифференцированные тарифы», — прогнозирует он.

Мараторий на расширение каналов связи с Минцифры подписали ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2) и «Уфанет». По словам источников РБК, эта мера рассматривалась как способ борьбы c VPN, трафик которых операторы видят как зарубежный. Кроме того, власти в том числе рассчитывали зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны, пояснили собеседники РБК.

В конце марта Минцифры потребовало от операторов ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика. Изначально крайней датой называлось 1 мая. Однако компании оказались технически не готовы, и решение перенесли на время после осенних выборов в Госдуму. Источники «Би-би-си» утверждали, что каждый гигабайт сверх лимита будет стоить в среднем 150 рублей.

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