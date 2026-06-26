Мировой кризис начнется из-за матроса
- Петр Чернышов
- 26.06.2026, 3:46
И полмира останется без туалетной бумаги.
Цены на нефть вернулись к уровню до войны с Ираном, рынок ожидает избытка предложения. Значит, все выдохнули, расслабились и пошли пить пиво? А я вот, удобно устроившись на своем экспертном диване, читаю аналитику от WSJ. И знаете что? Блин, да весь этот хваленый глобальный рынок с триллионами долларов держится на нескольких географических «горлышках»!
Война между США и Ираном ясно показала эту болезненную уязвимость. Я уверен, что большинство из вас связывает весь рынок энергоносителей с Ормузским проливом. Его закрытие раздуло цены так, что это почувствовали все – от индийских заводов до заправок в Житомире. Иран на выходных гордо заявил (сюрприз!), что снова закрыл пролив. Правда, американские военные говорят: «Да нет, все плывут нормально».
Короче говоря, может показаться, что этот пролив – пуп земли, ведь там проходит пятая часть мировых поставок нефти и куча сжиженного газа. Но самый ли большой это пролив по объемам? Диванные эксперты знают, что нет!
Знакомьтесь – Малаккский пролив. Он соединяет Индийский и Тихий океаны. И именно это – самое большое в мире узкое место для транзита нефти! В первой половине 2025 года через него ежедневно гнали 23,2 млн баррелей. Один только Китай выкачивает оттуда почти 8 млн баррелей в день.
Тут – внимание – интересный факт: этот пролив – это на самом деле главный стоппер для гипотетического нападения Китая на Тайвань. Почему? Потому что заблокировать этот достаточно небольшой пролив может любой одиночный авианосец США. Перекрыли пролив – и все, китайская экономика останавливается. Поэтому, чтобы реально полезть на Тайвань, Китаю нужно еще до нападения запастись нефтью, едой и другим сырьем как минимум на полгода вперед. Вы вообще представляете себе склады для полугодового запаса всего на свете для полуторамиллиардной страны? Вот и я на своем диване с трудом это представляю.
Далее идем на Ближний Восток. Суэцкий канал – третье место в мире (почти 5 млн баррелей в день). Помните, как в 2021 году там поперек канала застряло судно Ever Given на шесть дней? И это перекрыло очень много глобальных логистических цепочек торговли! А совсем рядом – Баб-эль-Мандебский пролив (название сложное, но суть простая). Весной Иран угрожал закрыть его с помощью своих друзей-хуситов. Представляете, сидят парни в тапках с автоматом Калашникова и держат за горло мировую экономику.
А что там в США? У них есть своя головная боль – Панамский канал. Через него идет 40% американских контейнеров (это где-то товаров на $270 млрд ежегодно). И тут Трамп как-то заметил, что портами по обе стороны канала управляет китайский (гонконгский) конгломерат. Начался скандал, Трамп захотел вернуть контроль. В результате Верховный суд Панамы в январе аннулировал китайцам контракт. Короче, в юридическом переводе это звучит так: «Не лезьте в нашу песочницу».
Ну, и куда же без турецких проливов (Босфор и Дарданеллы)? Там плывет нефть из России и Казахстана, а также наше зерно из Украины. С началом полномасштабной войны эти проливы стали сплошной геополитической проблемой, а западные санкции на российскую нефть в 2022 году вообще устроили там гигантскую корабельную пробку.
Готов поспорить на свой диван, что следующий мировой кризис начнется не из-за краха Уолл-стрит, а просто потому, что какой-нибудь матрос случайно бросит якорь поперек Суэца, и половина мира останется без туалетной бумаги и iPhone.
А что вы думаете? Короче, вы здесь инвесторы в высокие технологии? Или пойдем скидываться на лопаты, чтобы прокопать запасной Панамский канал?
P.S. Хотя, если подумать... Может, Илону Маску стоит не свои «Tesla-метро» под Нэшвиллом бурить, а просто сдать буровую машину в аренду египтянам? Денег точно поднимет больше!
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