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Российский военный выдвинул новый ультиматум Путину

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  • 26.06.2026, 7:35
  • 11,702
Российский военный выдвинул новый ультиматум Путину
Российский военнослужащий Лунин

В России может начаться хаос, «которого еще никогда не было».

Российский военнослужащий Лунин, ранее заявлявший о мятеже против Кремля, вновь выступил с угрозами в адрес российских властей. Он заявил, что если президент РФ Владимир Путин не отреагирует на его обращения, оккупанты действительно могут оставить позиции на фронте, пишет Dialog.UA.

По словам военного, в России якобы может начаться «хаос, которого еще никогда не было». Он утверждает, что ситуация может привести к внутренней катастрофе, если Москва не обратит внимание на требования военных.

«Если ребята, которые сейчас находятся на передке, оставят свои позиции, наша страна рухнет», – заявил он.

фото: dialog.ua

В своих обращениях он призвал Путина принять его в Кремле в прямом эфире, чтобы передать достоверную информацию о ситуации на фронте и внутри страны.

При этом он утверждает, что не является лидером какого-либо движения, а лишь пытается донести полученные от военных сообщения о настоящем положении дел в рядах ВС РФ.

Военный также заявил, что потенциальное противостояние военного сектора Кремлю может привести к критически опасному внутреннему конфликту, а предпосылки к этому есть: ранее Лунин уже якобы встречался с некими представителями власти, но те его жалобы просто проигнорировали.

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