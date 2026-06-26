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Российская Urals рухнула до $50

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  • 26.06.2026, 8:23
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Российская Urals рухнула до $50

Сделка Трампа с Ираном ударила по РФ.

Короткий период дорогой нефти подходит к концу. Соглашение о мире между США и Ираном и последовавшее за ним открытие Ормузского пролива моментально ослабило давление на мировые рынки, цены на нефть пошли вниз. Об этом сообщает Dialog.UA.

В четверг, 25 июня, премиальная марка Brent подешевела до $72. Российская Urals обвалилась до $50. По данным экспертов, россияне вынуждены предлагать скидку в $22 за баррель, чтобы найти покупателей. В апреле в разгар войны в Иране РФ продавала свою нефть по самой большой цене с 2014 года - по $116 за баррель.

Сейчас цены упали больше, чем в два раза. И эксперты уверены, что это падение продолжится. Котировки вернулись к довоенным значениям. А это грозит России колоссальными финансовыми проблемами - дыра в бюджете растет, закрывать этот дефицит нечем.

Эксперты полагают, что осенью после парламентских выборов Кремль будет вынужден идти на непопулярные решения ради удержания экономики. Обсуждаются введение налога на сверхдоходы, девальвация рубля и даже радикальное - заморозка и изъятие банковских вкладов населения.

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