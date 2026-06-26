Белорусские банки продолжают валютный «флешмоб»
- 26.06.2026, 8:30
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Еще один вводит комиссию за прием наличных.
«Банк БелВЭБ» вводит комиссию за прием российских рублей. Новшество заработает с 26 июня. Ранее такое решение приняли некоторые другие финучреждения.
«Банк БелВЭБ» с 26 июня этого года вводит комиссию за прием наличных российских рублей с зачислением на текущий счет. Размер платы составит 5% от суммы.
«При зачислении на счета, открытые ранее 26 июня, комиссия не взимается», — уточнили в «Банке БелВЭБ».
Напомним, ранее такую комиссию ввели «Альфа-Банк», «Технобанк», «МТБанк», «БНБ-Банк», «Цептер Банк», «Беларусбанк». Сбор составляет от 2 до 5% в зависимости от финучреждения. Причем некоторые банки ввели комиссию только для нерезидентов Беларуси.