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Белорусские банки продолжают валютный «флешмоб»

  • 26.06.2026, 8:30
  • 2,072
Белорусские банки продолжают валютный «флешмоб»

Еще один вводит комиссию за прием наличных.

«Банк БелВЭБ» вводит комиссию за прием российских рублей. Новшество заработает с 26 июня. Ранее такое решение приняли некоторые другие финучреждения.

«Банк БелВЭБ» с 26 июня этого года вводит комиссию за прием наличных российских рублей с зачислением на текущий счет. Размер платы составит 5% от суммы.

«При зачислении на счета, открытые ранее 26 июня, комиссия не взимается», — уточнили в «Банке БелВЭБ».

Напомним, ранее такую комиссию ввели «Альфа-Банк», «Технобанк», «МТБанк», «БНБ-Банк», «Цептер Банк», «Беларусбанк». Сбор составляет от 2 до 5% в зависимости от финучреждения. Причем некоторые банки ввели комиссию только для нерезидентов Беларуси.

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