«Эта история закончится для Лукашенко на эшафоте» 2 26.06.2026, 12:52

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Для диктатора сложились два взаимоисключающих сценария.

Александр Лукашенко пытается сохранить баланс во внешней политике и рассматривает два возможных сценария своего политического будущего — от тесного союза с Кремлем до более автономной модели. В то же время России не удастся заставить его вступить в войну.

Об этом заявил политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян в эфире программы «Теперь Главное» на телеканале «Эспрессо».

По его словам, Лукашенко оказался «между двух огней» — между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также между Си Цзиньпином, США и Европой, из-за чего вынужден постоянно балансировать.

Саакян отметил, что после начала полномасштабного вторжения России с территории Беларуси для Лукашенко сложились два взаимоисключающих сценария. Первый он назвал «условным Муссолини при Путине», то есть ролью союзника Кремля.

«По сути, это руководство, которое не столь резкое, в котором может где-то проскальзывать собственное мнение, но финал этой истории — эшафот», — сказал политолог.

Вторым вариантом Саакян назвал «сценарий Франсиско Франко», который, по его словам, Лукашенко хотел бы реализовать.

«Своими шагами, некоторыми исключениями, усилиями и маневрами он обеспечил себе индульгенцию», — пояснил он, говоря об испанском диктаторе.

Политолог добавил, что Путин, по его мнению, будет пытаться склонить Лукашенко к первому сценарию. В то же время он предположил, что, хотя встреча между ними состоится, «Путину не удастся заставить Лукашенко вступить в войну в любом статусе».

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Александру Лукашенко ультиматум, срок которого истекает 26–27 июня 2026 года. Глава Украины озвучил три требования в контексте войны РФ против Украины. Первое касалось самостоятельного отключения и демонтажа четырех ретрансляторов, которые используются для управления российскими дронами Shahed во время атак на Украину. Второе — прекращение поставок топлива в РФ, объемы которых, по словам Зеленского, выросли в 13 раз. Третье — остановка производства на белорусских предприятиях компонентов для российского вооружения. Президент подчеркнул, что если ретрансляторы не будут отключены, эту проблему решат Вооруженные силы Украины.

25 июня стало известно, что ретрансляторы прекратили работу еще 22 июня. На это, в частности, указывали данные Военно-воздушных сил Украины. В то же время в начале недели пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко была запланирована, однако пока неизвестно, состоится ли она или была отменена.

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