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Россияне шокированы «чудовищным экспериментом»

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  • 26.06.2026, 12:30
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Россияне шокированы «чудовищным экспериментом»
фото: obozrevatel.com

На что рассчитывает Кремль?

На территории страны-агрессора мобилизация в ряды российских оккупационных войск не прекращалась, однако преимущественно «тихая». Сейчас же – новый виток. Да такой, что вызвал самую настоящую панику и массовый исход жителей из Пензенской области. Однако думать, что происходящее там всего лишь некая «локальная» инициатива – ошибочно. И похоже, что россияне начали о чем-то догадываться.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

«Хватают поголовно всех»

18 июня в городах Пенза, Каменка, Сердобск (все в Пензенской области) начались облавы, что вызвало волну истеричных сообщений в российском сегменте Telegram и Threads.

фото: obozrevatel.com

Местные жители сообщали, что мужчин во время рейдов увозят в военкоматы и принуждают к подписанию контракта с МО РФ.

Например, в областном центре рейды одновременно начались по всему городу: отлавливали «кандидатов» на улице, останавливали машины и даже общественный транспорт. Сразу началась паника: мужчины практически перестали выходить на улицу, а в чатах и Telegram-каналах люди стали предупреждать друг друга об опасности.

фото: obozrevatel.com

Главные истории дня

Причем, по информации российского проекта «Идите лесом», который помогает избежать мобилизации в ряды РОВ, сейчас тактика силовиков изменилась: если раньше людей без разбора доставляли именно в военкоматы, где уже там давили и угрожали, заставляя подписывать контракт, то теперь к «процессу» подключили еще и полицию.

«Особое внимание силовики и военкоматы уделяют «социально уязвимым» – мигрантам, людям с долгами по алиментам и людям с алкогольной зависимостью», – говорят в проекте.

фото: obozrevatel.com

Комментарий жительницы Пензы о происходящем

Однако, много сообщений от жителей региона, которые не относятся ни к одной из этих категорий. То есть, действительно хватают всех подряд: в том числе и студентов, не подлежащих ни призыву на срочную службу, ни мобилизации. А под давлением (в том числе и физическом) они на раз-два подписывают контракт, который «отменить» уже нереально. Потому что «сами захотели».

Реакция российских властей на происходящее оказалась одновременно как вполне ожидаемой, так и показательной. Если сначала сутки молчали, потом категорически отрицали облавы на жителей Пензенской области, то потом признали. Правда, есть нюанс.

В пресс-релизе УМВД 58 региона РФ (Пензенской области) говорится, что «информация не соответствует действительности». И сразу же, что они... да, проводятся, но как помощь военному отделу Следственного комитета РФ по Пензенскому гарнизону «по установлению лиц, получивших гражданство РФ и не вставших своевременно на воинский учет».

фото: obozrevatel.com

Вранье российских «правоохранителей»

К слову, часть правды в этом есть (но только малая часть). Ранее OBOZ. UA публиковал эксклюзивную информации о том, что в России стали задерживать жителей временно оккупированных территорий Украины и проверять штамп военкомата. Это происходило якобы в рамках спецоперации «Мигрант», и у нас были данные о таких случаях в Московской и Ростовской областях РФ. Однако, это никоим образом не отменяет того, что в России сейчас стали бусифицировать и непосредственно жителей Пензенской области. Поголовно всех.

По состоянию на сегодняшний день сообщается, что «Пенза практически вымерла». Мужчины стараются сидеть по домам (перешли на удаленку), а «охотники за головами» в очередной раз сменили тактику – теперь рыскают по дворам и по квартирам.

А тех, кто публикует информацию о рейдах и отправку на «СВО», российские силовики грозятся «привлечь к ответственности».

Помимо этого, разгорелся скандал и вокруг «сребреников» – выплат за «содействие в заключении контрактов на военную службу». Пензенские журналисты выяснили, что власти засекретили данные о получателях выплат, хотя отчеты об исполнении бюджета в открытом доступе.

За год расходы на это только в данном регионе выросли с 3 до 31 (!) миллиона рублей (по курсу НБУ это от 1,5 до 15 млн. гривен). При этом, чиновники не могут внятно объяснить, за какие именно действия положено вознаграждение и как это контролируется. По сути, создана новая местная кормушка без какой-либо отчетности.

фото: obozrevatel.com

Почему именно сейчас и какие последствия

Скрытая (или гибридная) мобилизация в России не прекращалась с начала ее объявления. Но теперь, как видим, она вышла на новый уровень.

Жители Пензенской области РФ бурно обсуждают в социальных сетях «чудовищный эксперимент» и думают, как спастись. А еще ходят слухи, что уже с 1 июля он может быть расширен еще на несколько регионов страны-агрессора.

«Режим решил проверить реакцию людей. Если не выйдут на улицы (давайте трезво смотреть на происходящее, такое вряд ли там произойдет), то завтра облавы начнут «расползаться» и по другим регионам РФ», – поделился мнением с OBOZ.UA офицер украинской разведки.

Тем не менее, в том же Сердобске с первого дня облав уже зафиксированы «инциденты», когда жители города отбивали своих близких и не давали увезти. Также стало известно, что там же «отгамселили» сотрудников военкомата, который «работал» в бригаде по отлову. Но это все же единичные случаи.

фото: obozrevatel.com

18 июня в Сердобске избили сотрудников военкомата

А тем временем в пензенских пабликах под постами об облавах появилось огромное количество антивоенных комментариев.

фото: obozrevatel.com

Многие задаются вопросом: почему облавы начались именно сейчас? Ответ довольно прост. Хотя потери РОВ на войне в Украине огромные и восполниять их не получается, но накануне выборов в Госдуму РФ (которые пройдут в сентябре) путинский режим не рискнет объявлять всеобщую мобилизацию. А для той же летней наступательной компании армии России нужно мясо. Много мяса.

И таким образом, решили пойти по знакомому пути. Например, ранее то же самое уже происходило на оккупированной части Украины. В частности, в феврале 2022 года в Донецкой области. С начала месяца, еще до полномасштабного вторжения, оккупированный Донецк превратился в место «охоты» на мужчин. Которых увозили в военкоматы якобы для «сборов на две недели», а оказалось, что на войну. И для многих это стало билетом в один конец.

Что касается масштабной мобилизации в России, то многие эксперты сходятся во мнении, что ее избежать вряд ли получится.

В частности, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что скорее всего всеобщая мобилизация стартует после проведения выборов в РФ – со сравнительно небольшим люфтом по времени от пары недель до месяца после объявления официальных результатов.

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