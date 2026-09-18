Как генерал с блогером общался 10 Артем Синицын, «Салідарнасць»

18.09.2026, 8:41

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Скриншот видео

фото: gazetaby.com

Красноречивая сценка в одной из «столиц» областных «Дожинок» отзовется в сердце жителей и других райцентров.

Посещая перед «Дожинками» Кореличи, глава Гродненского облисполкома Юрий Караев побеседовал с местным блогером Артемом Яшковым.

Как сообщает пресс-служба облисполкома, блогер «с удовольствием вышел на контакт» с чиновником и «поддержал все начинания местных властей».

Скриншот видео

Процитируем диалог генерала и блогера.

Караев: «Мы для района че-то делаем?»

Яшков: «Все делаете! Есть, конечно, разные моменты, но всем не угодить. Но здорово!»

Караев: «Мы здесь делаем, чтобы тянуть вас к свету. И вы тоже, граждане, шевельнитесь, помойте окна, стекла…»

Яшков: «Согласен!»

Караев: «…благоустройте свои коридоры. Правильно?»

Пользуясь случаем, кореличский блогер поблагодарил местные власти, которые «так стараются». И подчеркнул, что такое бывает раз в жизни, наверняка имея в виду авральный ремонт в райцентре, где вскоре проведут областные «Дожинки».

Поправим от себя Артема Яшкова: Кореличи уже принимали у себя областной праздник урожая в 2011-м. Именно тогда райцентр пережил последний капремонт. Судя по содержанию блога Яшкова, он не задумывается о том, почему белорусским райцентрам приходится годами ждать вот этого «раз в жизни», не имея возможности своими силами обновить коммуникации и построить новый бассейн.

Но есть у кореличского блогера и любопытные, иногда курьезные видео, которые отзовутся жителям других райцентров страны, переживших внезапные капремонты.

Вот он хвалит соседа, который «не остался в стороне» и «решил» покрасить свой дом к общему празднику. На вопрос, сам ли выбирал цвет, сосед ответил, что рядом в желтый уже покрасили, вот и ему «теперь придется» красить в желтый.

А вот блогер гуляет по райцентру и нахваливает местных чиновников, которые «поставили вам лавочки». В комментариях на их отсутствие писали, видимо, те самые, «кому не угодить». Почему лавочки можно ставить только по большим праздникам, ответа у блогера нет.

В другом видео он рассказывает, как областное ГАИ предписало убрать на одной из улиц лишние «лежачие полицейские», которые в большом количестве уже успели соорудить в пылу аврала. И снова вопросы без ответа: а сразу все продумать нельзя было? Не тратя бюджетные деньги?

Но у кореличского блогера свое мнение: главное, что благоразумие все же восторжествовало.

И напоследок — что Артему Яшкову пишут в комментариях (помимо восторженных реплик о преобразившихся Кореличах):

«Это только центр поселка сделан. Что-то делают, а что-то и нет. В ЦКРОиР, где занимаются детки-инвалиды, даже окна не поменяли, помещение маленькое, двор маленький у них».

«Просто всунули на самом загруженном перекрестке, где постоянно тормозят фуры. Неужели не было получше свободного участка?» (О новом арендном доме для молодых специалистов).

«Хотелось бы, чтобы многодетным дали квартиры в этом новом доме! Но им не дают … все идет под аренду».

«Только работать людям негде».

«Цветовая гамма домов — как психушка».

«Судя по тому, как кладут новый асфальт, он пролежит до зимы, не более».

«Вместо того, чтобы на вокзале у центральной дороги сделать дополнительные полосы, они спящие-то кладут, то убирают. Бред полный, зато на Гастелло целый проспект сделали. Одним словом, где нужно — не делают, где две машины в день, там целый проспект рисуют».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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