«Путин применил себя вместо козыря» 2 18.09.2026, 8:20

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Петр Андрющенко

фото: dialog.ua

Ситуация в России сложнее, чем показывают власти страны.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко поделился своими впечатлениями от «выборов» в России.

Ситуация в России сложнее, чем власти страны показывают, и подтверждением этому стало агитационное заявление Путина с призывом приходить на выборы, пояснил Петр Андрющенко.

Раньше глава Кремля никогда не агитировал свой народ, поскольку знал, что большая часть населения страны поддерживает провластную партию.

«Вчера вышла российская официальная социология, которая все равно демонстрирует, что россияне не надеются, что что-то изменится к лучшему. Напротив, там ощущаются панические настроения, и разочарование возрастает. Интересными мне кажутся некоторые моменты в обращении Путина, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, само по себе обращение. Если так проанализировать, то это первое подобное обращение к россиянам на протяжении нескольких лет (десятилетий, можно сказать), когда он обращается к народу и призывает прийти на выборы», - сообщил Андрющенко.

«Это значит, что настолько все плохо, что пришлось вытянуть самого себя на телевидение и использовать как козырь, который должен побуждать людей прийти и выбирать провластную партию. Такого еще не было. Это значит, что происходят большие изменения в ситуации внутри России, которые демонстрируют, что там кризисная ситуация», - добавил Андрющенко.

Также он отметил: «С другой стороны, эта его откровенная риторика, что нужно поддерживать фронт, не новая. Такое уже звучит несколько месяцев, но это первый год, когда Путин перестает избегать упоминаний о войне. Он уже называет слова «победа», «война». Это ответ российскому обществу, которое все-таки пытается понять, как так, что мы воюем в полсилы и никак не можем свалить Украину, о которой нам говорят, что это «недострана» и вообще там некому воевать, а наша армия никуда не движется. Для поддержки вот этой своей риторики он отдельно добавляет в свою речь такое».

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