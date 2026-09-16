Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко 2 Максим Плешко

16.09.2026, 15:29

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Максим Плешко

С шулерами нельзя садиться за один стол.

Белорусский режим все активнее использует гражданское участие для собственной легитимации. Опросы, публичные обсуждения, сбор предложений, экспертные диалоги, цифровые платформы — все это части одной системы: власть создает контролируемые каналы, через которые обществу предлагают говорить с государством.

Причина проста: режим Лукашенко ищет новые способы демонстрировать общественную поддержку и создавать картинку участия там, где реального политического влияния граждан нет.

Наиболее показательный пример этой тенденции — «Народная пятилетка» и цифровая платформа «Меркаванне.бел». Запущенный как инструмент сбора предложений к стратегии развития страны, сегодня этот механизм продолжает работать и получает новые темы и форматы — от региональных опросов до инициатив под эгидой «Года белорусской женщины».

Именно так режим и пытается позиционировать этот механизм — как цифровой инструмент прямой демократии.

Подобную технологию я уже видел в Украине. И даже участвовал в ней изнутри.

Украинский урок

Для меня это не теоретическая история.

В 2018 году телеканал «112 Украина» запустил политическое реалити-шоу «Кандидат». Участникам обещали открытый конкурс для молодых политиков, а победителю — проходное место в списке в Верховную Раду.

Проект подавался как новый, открытый и даже патриотический. Сине-желтая айдентика, никакой очевидной привязки к конкретной политической силе. На этот маркер обратили внимание и проукраинские активисты.

Я решил зайти внутрь: пройти отбор, увидеть механизм изнутри, а затем показать, что на самом деле стоит за телевизионной картинкой.

Но очень быстро выяснилось, что картинка и есть главный продукт.

Съемки всего шоу провели за один день. Одним из ведущих, перед которыми участники должны были выступать, неожиданно оказался скандальный Нестор Шуфрич — народный депутат и публичный политик с пророссийским следом.

Выступления участников монтировались в соответствии со сценарием, часть позиций просто исчезала во время монтажа. То, что подавалось как открытая политическая конкуренция, на практике оказалось телевизионной постановкой.

Я думал, что исследую механизм. На самом деле механизм использовал меня и сотню других украинцев для создания нужной ему картинки.

Позже я пытался публично объяснить, что происходило за кулисами. Но телевизионная картинка уже жила своей жизнью. А сам факт моего участия впоследствии использовали против меня политические оппоненты.

Я сожалею об этом участии. Это была ошибка.

Но это был и урок на всю жизнь: с шулерами нельзя садиться за один стол, даже если ты садишься туда, чтобы посмотреть, где у них крапленые карты.

Белорусский масштаб

В Беларуси эта технология получила значительно больший масштаб. Ее уже не нужно прятать в формате телевизионного шоу. Ее встраивают в саму коммуникацию государства с обществом.

И здесь речь уже не об отдельном опросе или кампании. Формируется постоянная инфраструктура, которая предлагает гражданину участвовать в жизни государства, но не дает ему возможности определять правила этого участия.

Это особенно показательно на фоне того, что независимое гражданское пространство в Беларуси остается жестко ограниченным. ООН и в 2026 году продолжает фиксировать политически мотивированные преследования, ограничения свободы объединений и другие нарушения гражданских прав.

Режим предлагает гражданину участие там, где не предлагает ему реального политического выбора.

В этом и есть главная ловушка. Искреннее участие гражданина может стать частью картинки о «народовластии» и «диалоге власти с обществом» — и работать на легитимацию системы, на которую он не имеет реального влияния.

Поэтому прежде чем нажимать кнопку «принять участие», стоит задать простой вопрос: кто в этой игре определяет правила — и кому в итоге работает мое участие?

Максим Плешко, политолог, кандидат философских наук, специально для Charter97.org

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