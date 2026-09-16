Космическое оружие США меняет правила игры

Космическое оружие США меняет правила игры1
- 16.09.2026, 15:41
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Вашингтон послал четкий сигнал Китаю и России.
США впервые публично подтвердили, что располагают оружием для контроля и защиты космического пространства. Секретарь ВВС США Трой Майнк заявил, что у американские военные есть системы, способные защищать спутники и другие объекты от атак противника, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
«У США есть размещенные на орбите средства контроля космического пространства, способные защищать объединенные силы от враждебных действий противника», — заявил Майнк.
Он не стал раскрывать подробности. «Речь может идти о лазерных системах, средствах подавления сигналов и кинетическом оружии, способном поражать спутники», — пишет издание.
Само признание Вашингтона может стать инструментом сдерживания. Китай и Россия уже развивают возможности для атак на космические системы противника. Китай испытал противоспутниковое оружие еще в 2007 году, а два года назад в США предупреждали о разработке Россией ядерного противоспутникового оружия.
Американские военные особенно обеспокоены быстрым развитием китайской космической инфраструктуры. Пекин, по мнению американских представителей, способен попытаться вывести из строя спутниковую связь США и тем самым осложнить работу американских войск в случае крупного конфликта.
«Наши противники должны знать, что США способны вести боевые действия и добиваться успеха в космосе так же, как на суше, на море и в воздухе», — убеждены авторы.
Отдельно Майнк сообщил, что американский космический перехватчик прошел путь от заключения первого контракта до готового к полету аппарата менее чем за год.
Раскрытие информации произошло накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Вашингтон таким образом демонстрирует Пекину и другим противникам, что американские спутники не будут беззащитными в случае конфликта.