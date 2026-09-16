«Потемкинские деревни» Путина вышли на новый уровень 1 Аббас Галлямов

16.09.2026, 16:04

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Аббас Галлямов

Кремль начинает воевать в виртуальной реальности.

Искусственный интеллект наконец-то по-настоящему вмешался в российско-украинскую войну. Правда не совсем так, как ожидалось.

Мы привыкли рассуждать о том, что ИИ будет управлять роями дронов, самостоятельно находить цели, просчитывать действия противника — в общем, превратит войну сегодняшнюю в войну будущего.

Российская армия нашла ему более традиционное применение. ИИ используется для совершенствования системы приписок и вранья по поводу происходящего на фронте.

ISW обнаружил не менее 35 роликов, предположительно сгенерированных или изменённых при помощи ИИ, на которых российские военные демонстрируют взятие населенных пунктов, которых они на самом деле не брали. То есть, технология XXI века оказалась встроена в управленческую систему века так XVIII-го. «Потёмкинские деревни» помните? Ну вот, это они самые.

Впрочем, есть разница. Прежде для того, чтобы втереть начальству и общественности очки, требовалось хотя бы что-то построить. Деревня была бутафорской, но хотя бы минимально материальной. Теперь и этого не требуется: нейросеть сама нарисует солдата, флаг и взятый населённый пункт.

«Потёмкинская деревня» достигла технологического совершенства — теперь её вообще не существует. Что из этого следует? То, что их можно штамповать в бесчисленных количествах.

Ну и поскольку в реальности дела обстоят всё хуже, то так, скорее всего, и будет. Надо же компенсировать неудачи.

На Лиманском направлении ВСУ, по сообщениям OSINT-аналитиков и российских Z-каналов, сумели срезать Шандриголовский выступ, с которого российские войска пытались развивать движение в сторону Славянска и Краматорска. Самое замечательное здесь даже не это, а информационная составляющая украинской операции. ВСУ своих успехов практически не афишировали — и, по версии некоторых российских Z-блогеров, именно потому, что понимали устройство российской вертикали: пока украинцы молчат, российские командиры могут продолжать докладывать наверх, что всё идет по плану. В этой ситуации наверху ничего не будет меняться и всё будет идти так, как идёт — в выгодном Украине направлении. Болото иллюзорной реальности будет засасывать Россию всё глубже.

Получается довольно занятная военная инновация: противник использует в своих интересах не только слабые места твоей обороны, но и особенности твоей политической системы.

Российское наступление теперь существует как бы в двух версиях. В реальности реальной украинцы будут отодвигать российские войска назад. В реальности информационной российская армия будет наступать, брать населенные пункты и торжественно водружать над ними флаги.

Разрыв между этими двумя реальностями будет заполнять искусственный интеллект.

Мы всё пытаемся понять, в чём суть путинской стратегии. Возможно, в том, чтобы дождаться, пока ИИ научится делать картинку настолько качественно, что никакие ISW не смогут отличить их от правдивой. После этого Путин объявит, что Донбасс освобождён. Всё равно ведь никто из россиян не поедет проверять. Кроме Путина, да ещё, может, Дугина, эта территория на самом деле никому больше не нужна.

А если серьёзно, то ничем кроме катастрофы этот разрыв между материальным миром и миром иллюзий, в который власть пытается погрузить страну, закончиться не может.

Только что пришло сообщение, что на фронте был убит генерал Грунис. Тот самый, что докладывал Путину о «взятии» Константиновки. Материя жестока и не прощает тех, кто слишком нагло её игнорирует.

Как говорится, чем хвалился, тем и подавился.

Аббас Галлямов, Telegram

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