У Шойгу начались серьезные проблемы с Путиным

У Шойгу начались серьезные проблемы с Путиным14
- 16.09.2026, 16:25
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Из его особняка на Рублевке по утрам доносятся крики и грохот.
Бывший российский министр обороны Сергей Шойгу в последние недели начал странно себя вести в своем особняке на Рублево-Успенском шоссе. Инсайдерский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники сообщает, что возле его дома ранним утром слышны грохот и крики, а также появляется густой едкий дым.
Источники канала утверждают, что причину происходящего якобы удалось выяснить через персонал дома.
«Туда завезли нескольких шаманов, они там и живут, которые под утро проводят обряды с бубнами и прочим и при этом сжигают какие-то пахучие растения», — рассказал один из собеседников.
По данным источников, неизвестно, о чем именно шаманы просят для Шойгу и как долго могут продолжаться эти обряды. Другой собеседник утверждает, что бывший министр обороны сейчас находится в крайне нервном состоянии и не видит признаков того, что Владимир Путин окончательно «простил» его после ухода из Минобороны.
«Дочери Шойгу никто не мешает заниматься бюджетными проектами. Но сам Кужугетович действительно находится в сложных обстоятельствах, отовсюду ожидая удар по себе», — заявил источник.
Еще один собеседник утверждает, что напряженное состояние Шойгу якобы веселит зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. По его словам, отношения между Шойгу и Медведевым остаются крайне плохими, и они, предположительно, даже перестали здороваться друг с другом.
Эта история ложится в более широкий контекст слухов о шаманских практиках в российской верхушке. Ранее СМИ писали, что Путин и Шойгу во время поездок в Сибирь участвовали в разных обрядах, а Шойгу еще в середине 2000-х якобы приобщил Путина к пантовым ваннам. Журналист Михаил Зыгарь со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, также рассказывал, что Путин ездил в Туву и Монголию ради консультаций с шаманами.