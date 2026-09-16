Украинские дроны остановили работу еще двух НПЗ России 2 16.09.2026, 16:42

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Сызранский и Саратовский заводы прекратили переработку нефти.

Нефтепереработка на Сызранском и Саратовском нефтеперерабатывающих заводах остановилась. Несколько дней назад они оказались под ударами Украины.

Об этом сообщает Reuters.

НПЗ в городах Сызрань и Саратов прекратили переработку после атак украинских дронов в сентябре, сообщили изданию 15 сентября три отраслевых источника.

Известно, что Сызранский завод был остановлен во вторник, тогда как Саратовский приостановил работу в прошлую пятницу.

Остановка нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, усложнит внутренний дефицит топлива в России, ограничившей экспорт:

— бензина,

— дизельного топлива,

— авиационного топлива.

По данным источников, несколько объектов Сызранского НПЗ были повреждены в результате атаки дрона. В частности, это главная установка перегонки сырой нефти CDU-6 мощностью 17 100 метрических тонн в сутки. Это составляет около 71% перерабатывающих мощностей завода.

Они сказали, что ремонт на НПЗ может занять минимум месяц.

Вторая установка перегонки сырой нефти НПЗ CDU-5 мощностью 7100 тонн в сутки или 29% мощности проходила ремонт после атаки БпЛА в июле.

Саратов под ударами дронов

Саратовский НПЗ приостановил переработку сырой нефти с 11 сентября после очередной атаки дрона.

Источники сообщили, что завод также приостанавливал работу 8 сентября после дроновой атаки из-за:

— повреждение оборудования,

— пожара.

Предприятие готовилось к возобновлению переработки 10-11 сентября.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод также был остановлен на несколько недель после атаки дрона 2 августа.

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