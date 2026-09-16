Украинские дроны остановили работу еще двух НПЗ России

Украинские дроны остановили работу еще двух НПЗ России2
- 16.09.2026, 16:42
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Сызранский и Саратовский заводы прекратили переработку нефти.
Нефтепереработка на Сызранском и Саратовском нефтеперерабатывающих заводах остановилась. Несколько дней назад они оказались под ударами Украины.
Об этом сообщает Reuters.
НПЗ в городах Сызрань и Саратов прекратили переработку после атак украинских дронов в сентябре, сообщили изданию 15 сентября три отраслевых источника.
Известно, что Сызранский завод был остановлен во вторник, тогда как Саратовский приостановил работу в прошлую пятницу.
Остановка нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, усложнит внутренний дефицит топлива в России, ограничившей экспорт:
— бензина,
— дизельного топлива,
— авиационного топлива.
По данным источников, несколько объектов Сызранского НПЗ были повреждены в результате атаки дрона. В частности, это главная установка перегонки сырой нефти CDU-6 мощностью 17 100 метрических тонн в сутки. Это составляет около 71% перерабатывающих мощностей завода.
Они сказали, что ремонт на НПЗ может занять минимум месяц.
Вторая установка перегонки сырой нефти НПЗ CDU-5 мощностью 7100 тонн в сутки или 29% мощности проходила ремонт после атаки БпЛА в июле.
Саратов под ударами дронов
Саратовский НПЗ приостановил переработку сырой нефти с 11 сентября после очередной атаки дрона.
Источники сообщили, что завод также приостанавливал работу 8 сентября после дроновой атаки из-за:
— повреждение оборудования,
— пожара.
Предприятие готовилось к возобновлению переработки 10-11 сентября.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод также был остановлен на несколько недель после атаки дрона 2 августа.