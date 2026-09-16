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В Украине простились с белорусским добровольцем Тихоном «Францем» Клюкачом

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  • 16.09.2026, 16:51
  • 5,228
В Украине простились с белорусским добровольцем Тихоном «Францем» Клюкачом
Тихон Клюкач
Фото: capt_me_pls / Telegram

Он погиб 9 мая на Лиманском направлении.

В Украине простились с белорусским добровольцем Тихоном «Францем» Клюкачом, погибшим 9 мая на Лиманском направлении. Из-за сложностей с эвакуацией тела и процедурой опознания церемония состоялась только спустя четыре месяца.

Последнее прощание с белорусским воином прошло 13 сентября. В нем приняли участие его побратимы из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, в составе которой служил Тихон.

Фото: capt_me_pls / Telegram

«13 сентября побратимы из 60-й Ингулецкой бригады пригласили нас на последнее прощание с Францем. Тихон — герой и светлый воин украинской и белорусской наций. Поэтому под сводами прощания звучали Молитва украинского националиста и Зарок белорусского воина, гимн Украины и святая «Погоня», — сообщил Белорусский добровольческий корпус в своем Telegram-канале.

Фото: Белорусский добровольческий корпус
Фото: Белорусский добровольческий корпус
Фото: Белорусский добровольческий корпус
Фото: Белорусский добровольческий корпус

Тихону Клюкачу отдали последние воинские почести. Почетный караул произвел тройной залп.

Представительнице, которую Тихон заранее определил сам, передали национальные флаги Беларуси и Украины, а также штандарт 60-й бригады, в рядах которой он воевал.

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