Дочь Домрачевой выиграла турнир в Минске 3 16.09.2026, 17:36

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Ксения Бьёрндален

Ксения Бьёрндален опередила более двух десятков соперниц.

Ксения Бьёрндален, 9-летняя дочь олимпийских чемпионов по биатлону Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьёрндалена, стала победительницей первого этапа Столичного Кубка по лыжероллерам и кроссу.

Соревнования прошли на лыжероллерной трассе «Веснянка» в Минске во вторник, 15 сентября, пишет BetNews.

Ксения Бьёрндален представляла Центральный район Минска и показала лучший результат среди девушек 2016–2017 годов рождения. Она преодолела дистанцию 1,4 км свободным стилем за 3 минуты 16,9 секунды.

Всего на старт в этой возрастной категории вышли 24 спортсменки, но две не финишировали. В тройку призеров также вошли Марианна Мателенок, которая проиграла Домрачевой 13,5 секунды, и Эвелина Шапиро, отставшая от лидера на 28,8 секунды.

Столичный Кубок продолжится 18 сентября индивидуальной гонкой классическим стилем. Причем стартовый протокол второго этапа будет сформирован на основе результатов первого этапа.

Дарья Домрачева за свою карьеру выиграла четыре золотые медали на Олимпийских играх, дважды становилась чемпионкой мира. Сезон-2014/15 белоруска завершила в статусе обладательницы «Большого хрустального глобуса».

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален является рекордсменом среди представителей зимних видов спорта по количеству золотых олимпийских медалей. У него, как и у лыжников Марит Бьерген и Бьорна Дели, по восемь золотых наград.

Бьёрндален также является 20-кратным чемпионом мира и шестикратным победителем общего зачета Кубка мира.

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