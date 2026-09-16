Коул: США освободят еще сотни белорусских политзаключенных 15 16.09.2026, 18:02

8,204

Фото: Reuters

Спецпосланник Трампа по Беларуси заявил, что на свободу могут выйти «все заключенные».

Спецпосланник американского президента Джон Коул допустил, что может еще раз посетить Беларусь через месяц. В разговоре с журналистами он выразил надежду, что США смогут поспособствовать освобождению еще сотен политзаключенных в стране.

«Я надеюсь, что освободят еще сотни. Уверен, мы вытащим еще многих»,— сказал представитель США (цитата по Reuters). Он добавил, что до конца года на свободу могут выйти «все заключенные».

Джон Коул встречался с диктатором Александром Лукашенко 15 сентября в Минске. После переговоров Беларусь согласилась освободить 25 политзаключенных в обмен на снятие санкций с компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com