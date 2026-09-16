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Коул: США освободят еще сотни белорусских политзаключенных

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  • 16.09.2026, 18:02
  • 8,204
Коул: США освободят еще сотни белорусских политзаключенных
Фото: Reuters

Спецпосланник Трампа по Беларуси заявил, что на свободу могут выйти «все заключенные».

Спецпосланник американского президента Джон Коул допустил, что может еще раз посетить Беларусь через месяц. В разговоре с журналистами он выразил надежду, что США смогут поспособствовать освобождению еще сотен политзаключенных в стране.

«Я надеюсь, что освободят еще сотни. Уверен, мы вытащим еще многих»,— сказал представитель США (цитата по Reuters). Он добавил, что до конца года на свободу могут выйти «все заключенные».

Джон Коул встречался с диктатором Александром Лукашенко 15 сентября в Минске. После переговоров Беларусь согласилась освободить 25 политзаключенных в обмен на снятие санкций с компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром».

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