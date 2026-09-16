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Наталья Радина: Людей сегодня могло выйти на свободу гораздо больше

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  • 16.09.2026, 18:00
  • 11,338
Наталья Радина: Людей сегодня могло выйти на свободу гораздо больше
Наталья Радина

Если бы американцы хотя бы немного поднажали.

Белорусы ожидали от американских переговорщиков большей твердости в разговорах с вконец обнаглевшим диктатором. Об этом заявила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, комментируя в соцсети «Фейсбук» освобождение узников режима Лукашенко.

«Я искренне рада, что на свободу вышли еще 25 политзаключенных, - пишет она. - Жизнь каждого человека бесценна. Но все-таки давайте посмотрим, что диктатор потребовал взамен? США снимают санкции с двух белорусских предприятий — завода «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром» — и обещают помочь разморозить более 40 миллионов долларов, застрявших из-за санкций в американском Citibank. При этом торговля белорусским калием с США уже возобновилась.

Одновременно вчера Лукашенко прямо заявил спецпосланнику США Джону Коулу, что репрессии прекращать не собирается: он отрицает существование политзаключённых и, по сути, обещает, что людей будут и дальше преследовать по политическим мотивам.

В марте этого года, напомню, были освобождены 250 политзаключенных в обмен на снятие санкций с двух государственных банков, Минфина и производителей белорусского калия.

Очевидно, что власти США готовятся к промежуточным парламентским выборам и сегодня для них важны любые успехи, но все-таки я ожидала от американских переговорщиков большей твердости в разговорах с вконец обнаглевшим диктаторишкой. Людей сегодня могло выйти на свободу гораздо больше, если бы они хотя бы немного поднажали».

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