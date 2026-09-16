«Мадяр» показал видео ликвидации российского генерала Груниса 8 16.09.2026, 13:40

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Роберт Бровди

Недавно он докладывал Путину о якобы «взятии» Константиновки.

Силы беспилотных систем Украины успешно ликвидировали российского генерал-майора Антона Груниса, который недавно докладывал диктатору Владимиру Путину о якобы «взятии» Константиновки Донецкой области.

Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС (Getty Images)

По словам «Мадяра», эту успешную операцию провели воины 427-й отдельной бригады Сил беспилотных систем «Рарог».

Еще 12 сентября на территории оккупированной части Донецкой области они смогли не только найти местонахождение Груниса, но и нанести по нему сокрушительный удар.

На этом фоне командующий Сил беспилотных систем напомнил слова Путина об этом генерале: «Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще».

Также «Мадяр» отметил, что Грунис получил звание героя России именно после того, как в июле 2026 года доложил главе Кремля о полном «взятии» Константиновки.

«Как человек с венгерской фамилией, рожденный в Украине, и воюющий с Птицами за Родину, докладываю голосом через рот: генерал Грунис «наградным» отделом возмездия Птиц СБС ликвидирован 12 сентября 2026 года в ночном логове на ВОТ Донецкой области», - подтвердил «Мадяр».

Он также обратил внимание на то, что это уже седьмой подтвержденный военачальник уровня комбрига, командира дивизии и командира армии, которого уничтожили именно бойцы Сил беспилотных систем.

«На этот раз филигранно отработали Птицы 427-й отдельной бригады СБС «Рарог». Спасибо за добросовестную службу и героическую борьбу, Птицы! Мы выстоим. Москва ляжет», - подчеркнул «Мадяр».

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