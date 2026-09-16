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На свободе - основатель Symbal.by Павел Белоус

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  • 16.09.2026, 13:10
  • 2,532
На свободе - основатель Symbal.by Павел Белоус
Павел Белоус

Он был арестован в конце 2021 года.

Основатель Symbal.by Павел Белоус - среди политзаключенных, освобожденных 16 сентября после приезда американской делегации в Минск.

Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021‑го после вызова в милицию. Потом его перевели в СИЗО, где предъявили уголовное обвинение.

Белоуса осудили по четырем уголовным статьям: ст. 342 (участие в протестах), ст. 361 (призывы к санкциям), ст. 361‑1 (создание или участие в экстремистском формировании) и ст. 356 (измена государству). Итоговый приговор — 13 лет заключения.

Белоус отбывал свой срок в шкловской колонии №17.

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