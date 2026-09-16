Гендиректор TUT.BY Людмила Чекина – на свободе 1 16.09.2026, 13:44

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Людмила Чекина

Она была задержана 18 мая 2021 года.

Среди политзаключенных, освобожденных 16 сентября после приезда американской делегации в Минск, - гендиректор TUT.BY Людмила Чекина.

Людмила Чекина была задержана 18 мая 2021 года в рамках уголовного дела, начатого против TUT.BY за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса). Ей предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере); ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 130 (организация умышленных действий, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой либо иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц или повлекшие тяжкие последствия); ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 361 (руководство призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенное с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет).

9 января 2023 г. в Минском городском суде начался судебный процесс, который сделали закрытым. 17 марта 2023 г. судья Валентина Зенькевич назначила главному редактору портала Марине Золотовой и гендиректору Людмиле Чекиной по 12 лет лишения свободы в колонии в условиях общего режима каждой. Людмиле также назначили штраф в размере 1 000 базовых величин (37 000 рублей).

8 августа 2023 г. политзаключенную перевели в ИК № 4 из СИЗО-1.

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