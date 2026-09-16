Уникальный для Европы: в Испании изучают необычный петроглиф 1 16.09.2026, 14:08

2,874

Иллюстративное фото

Рисунок на камне удивил ученых.

Археологи, работающие на северо-западе Испании, исследуют необычную наскальную гравюру, которую называют «уникальной для Европы», в рамках проекта по изучению того, что, по мнению исследователей, было доисторическим священным ландшафтом.

Открытие изучается в ходе четвертой археологической кампании в Санта-Мария-Мадалена-де-Адай (провинция Луго, Галисия), где исследователи изучают ландшафт с петроглифами, курганами и скальными укрытиями, сообщает Heritage Daily.

Последняя экспедиция, которую возглавляют профессор Университета Сантьяго-де-Компостела (USC) и исследовательница CISPAC Пилар Прието, началась 31 августа и должна завершиться 18 сентября 2026 года. В центре внимания работ этого года находится необычный петроглиф, изображающий, по мнению исследователей, план хижины площадью около 40 квадратных метров. По словам Прието, это изображение уникально для Европы и может помочь ученым лучше понять то, что она называет «сакральным ландшафтом» вокруг Адая.

В настоящее время команда исследует два скальных убежища в Пенаш-ду-Калдейру. Одно из них, известное как Пена-Травеса, содержит петроглиф со сложными комбинациями чашевидных углублений, высеченных на верхней поверхности скалы. Второй памятник привлек особое внимание благодаря крупному изображению, которое интерпретируется как основание или план доисторической хижины.

Масштаб и дизайн этого сооружения площадью около 40 квадратных метров отличают его от других известных образцов и могут дать археологам уникальное представление о символическом значении жилой архитектуры в доисторических сообществах. Вместо того чтобы исследовать гравировку изолированно, ученые изучают ее как часть более широкого археологического ландшафта.

По мере расширения работ на этой территории археологи продолжают выявлять ранее не задокументированные памятники. В ходе текущих исследований были каталогизированы шесть новых курганов с погребальными камерами и два дополнительных петроглифа, что дополняет растущую концентрацию археологических объектов, известных в окрестностях Адая. В совокупности наскальные изображения, укрытия и погребальные сооружения могут помочь исследователям понять, как доисторические сообщества перемещались по ландшафту и как отдельные природные объекты приобретали ритуальное или символическое значение.

Фото: Adrián Folgueira

Поэтому проект нацелен на реконструкцию не только отдельных археологических памятников, но и взаимосвязей между памятниками, поселениями и окружающей местностью. Исследователи также готовятся изучить то, что может скрываться под землей.

Геофизические исследования запланированы на конец сентября. Эти неинвазивные методы позволят археологам искать потенциальные подземные сооружения, не прибегая к немедленным раскопкам. Полученные результаты могут в конечном итоге дать более четкое представление о том, как ландшафт развивался и использовался с течением времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com