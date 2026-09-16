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Беларусь ждут дожди и температурные контрасты

  • 16.09.2026, 14:48
  • 2,272
Беларусь ждут дожди и температурные контрасты

На страну надвигается атмосферный фронт.

В четверг, 17 сентября, погода в Беларуси заметно изменится. Ночью на западе страны, а утром и днем уже на большей части территории ожидаются дожди и грозы. При этом температурный фон останется контрастным: от +15 °C на северо-западе до +26 °C на юго-востоке.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, ночью будет переменная облачность, а днем — облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер будет южным с переходом на западный. Его скорость составит 4–9 м/с, а днем местами возможны порывы до 14 м/с.

Ночью температура воздуха по стране составит +9…+15 °C. На юго-востоке местами будет прохладнее — около +6…+8 °C. Днем температурный контраст усилится: на северо-западе ожидается около +15 °C, тогда как юго-восток еще успеет прогреться до +26 °C.

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