Участники группы TORBAND – на свободе

Участники группы TORBAND – на свободе2
- 16.09.2026, 15:13
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Евгений Бурло, Дмитрий Головач и Андрей Яремчик вывезены в Литву.
Среди освобожденных 16 сентября белорусских политзаключенных – музыканты группы TORBAND, получившей известность во время протестов 2020 года.
Евгений Бурло, Дмитрий Головач и Андрей Яремчик сейчас находятся на литовском пограничном пропускном пункте «Медининкай» вместе с остальными бывшими узниками режима.
Музыкантов задержали 28 октября 2022 года. Несколько раз подряд им назначали 15 суток ареста, а затем перевели в СИЗО-3. Во время пребывания музыкантов в заключении, группа была признана «экстремистским формированием».
31 октября 2023 года в Гомельском областном суде озвучили приговор по уголовным делам против участников группы.
Евгению Бурло назначили восемь лет колонии, Дмитрию Головачу — девять лет колонии, а Андрею Яремчику — семь с половиной лет колонии. Всем назначили усиленный режим и еще по 100 базовых величин штрафа (по 3 700 белорусских рублей). Дело рассматривали в закрытом режиме полтора месяца.