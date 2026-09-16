The New York Times: Россияне ждут от выборов не перемен, а новых проблем 1 16.09.2026, 15:24

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В России проходят парламентские выборы с предрешенным результатом.

В России начинается трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Исход кампании практически не вызывает сомнений, а сама предвыборная борьба проходит вяло. Дебаты срываются, на независимых кандидатов оказывают давление, а партию «Яблоко» сняли с выборов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

При этом россиян волнует не столько сам результат голосования, сколько то, что может произойти после него. Среди главных страхов — новая мобилизация, ужесточение ограничений и дополнительные экономические меры. Кремлю выборы нужны прежде всего как подтверждение поддержки действующего курса.

«Выборы могут быть скучными, но россияне боятся того, что последует», — пишет The New York Times.

Война все сильнее влияет на повседневную жизнь. После ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в стране возникли перебои с топливом и очереди на заправках. Одновременно растут военные расходы, а вместе с ними тревожность и ощущение неопределенности.

По данным опросов, уровень тревоги среди россиян достиг максимальных значений за последние годы. Люди стали чаще снимать наличные и опасаться новых проблем с доступом к интернету.

Власти тем временем усиливают призывы сплотиться вокруг Путина. Кремль активно использует исторические символы и образы, в том числе связанные с православием. Одним из таких эпизодов стало шествие с мощами Дмитрия Донского.

За официальными призывами к единству видна совсем другая реальность. Люди получают электронные повестки, стараются не попадать в объективы камер и все чаще сталкиваются с последствиями войны в повседневной жизни. Регулярные похороны погибших напоминают о потерях, а усталость и тревога постепенно становятся привычной частью жизни. На этом фоне многие россияне не ждут от выборов перемен, но опасаются, что после голосования власти могут объявить о новых непопулярных решениях.

«Кремль рассматривает выборы как легитимацию своего курса», — отмечает издание.

Поэтому для многих россиян главное событие начнется уже после закрытия избирательных участков. Именно тогда станет понятнее, какие новые решения власти готовы принять на фоне затянувшейся войны и ухудшения экономической ситуации.

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