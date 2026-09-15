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Повседневная жизнь россиян необратимо изменилась

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  • 15.09.2026, 15:50
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Повседневная жизнь россиян необратимо изменилась
Фото: AFP

Последствия атак становятся все ощутимее.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, портам, нефтебазам и складам все заметнее отражаются на экономике России. Война постепенно приходит в повседневную жизнь россиян, а последствия атак становятся ощутимыми даже для тех, кто находится далеко от фронта, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Путин сам признал серьезный ущерб от украинских атак. По его словам, удары по инфраструктуре этим летом уже нанесли российской экономике заметные потери.

«Они нанесли нам реальный ущерб», — заявил Путин 1 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

При этом российский лидер попытался заверить, что ситуация не представляет критической угрозы. Однако затем он назвал предварительную оценку ущерба весьма значительной.

«Общий ущерб, по нашим предварительным оценкам, довольно существенный, около 1% ВВП», — сказал Путин.

Особенно серьезным последствием стали атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.«Украинские удары сократили российские мощности по переработке нефти на 20–30%. Это первый подобный масштабный сбой с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года», — пишет издание.

Под удар попадают не только энергетические объекты. Украинские дроны атаковали порты, нефтехранилища и логистические центры крупных российских компаний электронной торговли.

Последствия войны все более заметны внутри самой России. На фоне приближающихся выборов 18–20 сентября атаки на инфраструктуру создают для Кремля дополнительную экономическую и политическую проблему.

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