США нанесли неожиданный удар по финансам Москвы

США нанесли неожиданный удар по финансам Москвы4
- 15.09.2026, 8:51
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Введены санкции против второго крупнейшего банка РФ.
США включили ВТБ, являющийся вторым крупнейшим банком Российской Федерации, в санкционный список по Ирану. Вашингтон обвинил российский банк в содействии обходу ограничений против Тегерана.
Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
ВТБ уже находится под американскими санкциями за деятельность в российском финансовом секторе. Новое решение связано с возможной помощью в обходе санкций против Ирана.
Как пишет российское издание «Коммерсантъ», теперь американские власти будут оценивать операции ВТБ с учетом возможного обхода иранских ограничений.
При этом внимание будет уделяться не только формальному владельцу или посреднику в сделке, но и тому, кто фактически контролирует активы и получает от них выгоду.