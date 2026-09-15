США нанесли неожиданный удар по финансам Москвы 4 15.09.2026, 8:51

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Введены санкции против второго крупнейшего банка РФ.

США включили ВТБ, являющийся вторым крупнейшим банком Российской Федерации, в санкционный список по Ирану. Вашингтон обвинил российский банк в содействии обходу ограничений против Тегерана.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

ВТБ уже находится под американскими санкциями за деятельность в российском финансовом секторе. Новое решение связано с возможной помощью в обходе санкций против Ирана.

Как пишет российское издание «Коммерсантъ», теперь американские власти будут оценивать операции ВТБ с учетом возможного обхода иранских ограничений.

При этом внимание будет уделяться не только формальному владельцу или посреднику в сделке, но и тому, кто фактически контролирует активы и получает от них выгоду.

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