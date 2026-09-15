Почему у трактора спереди и сзади колеса разного размера? 13 15.09.2026, 8:53

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Инженеры сделали так не случайно.

Если вы когда-нибудь видели обычный сельскохозяйственный трактор, то точно замечали, что у него колеса сзади больше, чем спереди. С одной стороны, вопросов это не вызывает - надо - значит, надо, с другой - некоторым людям может быть интересно, какой размер шин у трактора и зачем их сделали разного размера.

Почему у трактора задние колеса больше, чем передние

В отличие от обычных легковых автомобилей, к которым мы все привыкли, тракторы могут перевозить тяжелые грузы и свободно перемещаться по полям, - пишут авторы издания Slashgear. Более того - далеко не всегда это медленная и неторопливая техника, ведь существуют машины с очень высокой максимальной скоростью. И для того, чтобы у них было хорошее сцепление с дорогой, инженеры спроектировали именно такие колеса - одно больше, второе меньше.

Больший размер обеспечивает больший контакт с поверхностью, а это дополнительное сцепление приводит к меньшему скольжению, что помогает предотвратить застревание трактора в грязи или мягкой почве. С другой стороны, передние шины меньше из-за рулевого управления. Меньший размер означает меньшую площадь контакта шины с дорогой (что очень важно) , поэтому рулевое управление требует меньших усилий. Это приводит к меньшему износу шин на дороге, а в поле – к меньшему повреждению поверхности почвы.

Еще одна причина, почему у трактора задние колеса больше, чем передние - необходимость в лучшем распределении веса и большей тяговой мощностью. Более высокая задняя ось помогает трактору тянуть больший вес, сохраняя при этом передние колеса прочно прижатыми к земле. При небольшой нагрузке на заднюю ось эти огромные задние колеса действуют как противовес, а большая площадь контакта распределяет вес, снижая давление на грунт.

Выбор неправильного размера шин для трактора может снизить его производительность, поэтому важно знать различия в размерах и другие важные детали. Некоторые производители пишут, что на тракторах с механическим передним приводом задние и передние шины должны поддерживать правильное соотношение окружности качения для плавной работы. Если этот баланс нарушен, это может создать нагрузку на трансмиссию или привести к более быстрому износу шин.

Другие характеристики шин, такие как тип конструкции, также влияют на производительность трактора и то, как он будет справляться с тяжелыми полевыми работами и перевозкой грузов по дорогам. Кроме того, необходимо знать ширину шины, индекс скорости, соотношение сторон, индекс нагрузки и диаметр обода для того, чтобы подобрать нужную модель шин.

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