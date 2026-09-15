закрыть
15 сентября 2026, вторник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему у трактора спереди и сзади колеса разного размера?

13
  • 15.09.2026, 8:53
  • 6,616
Почему у трактора спереди и сзади колеса разного размера?

Инженеры сделали так не случайно.

Если вы когда-нибудь видели обычный сельскохозяйственный трактор, то точно замечали, что у него колеса сзади больше, чем спереди. С одной стороны, вопросов это не вызывает - надо - значит, надо, с другой - некоторым людям может быть интересно, какой размер шин у трактора и зачем их сделали разного размера.

Почему у трактора задние колеса больше, чем передние

В отличие от обычных легковых автомобилей, к которым мы все привыкли, тракторы могут перевозить тяжелые грузы и свободно перемещаться по полям, - пишут авторы издания Slashgear. Более того - далеко не всегда это медленная и неторопливая техника, ведь существуют машины с очень высокой максимальной скоростью. И для того, чтобы у них было хорошее сцепление с дорогой, инженеры спроектировали именно такие колеса - одно больше, второе меньше.

Больший размер обеспечивает больший контакт с поверхностью, а это дополнительное сцепление приводит к меньшему скольжению, что помогает предотвратить застревание трактора в грязи или мягкой почве. С другой стороны, передние шины меньше из-за рулевого управления. Меньший размер означает меньшую площадь контакта шины с дорогой (что очень важно) , поэтому рулевое управление требует меньших усилий. Это приводит к меньшему износу шин на дороге, а в поле – к меньшему повреждению поверхности почвы.

Еще одна причина, почему у трактора задние колеса больше, чем передние - необходимость в лучшем распределении веса и большей тяговой мощностью. Более высокая задняя ось помогает трактору тянуть больший вес, сохраняя при этом передние колеса прочно прижатыми к земле. При небольшой нагрузке на заднюю ось эти огромные задние колеса действуют как противовес, а большая площадь контакта распределяет вес, снижая давление на грунт.

Выбор неправильного размера шин для трактора может снизить его производительность, поэтому важно знать различия в размерах и другие важные детали. Некоторые производители пишут, что на тракторах с механическим передним приводом задние и передние шины должны поддерживать правильное соотношение окружности качения для плавной работы. Если этот баланс нарушен, это может создать нагрузку на трансмиссию или привести к более быстрому износу шин.

Другие характеристики шин, такие как тип конструкции, также влияют на производительность трактора и то, как он будет справляться с тяжелыми полевыми работами и перевозкой грузов по дорогам. Кроме того, необходимо знать ширину шины, индекс скорости, соотношение сторон, индекс нагрузки и диаметр обода для того, чтобы подобрать нужную модель шин.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар