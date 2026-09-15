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Соратник Путина оплатил на Багамах свадебные гуляния Дональда Трампа-младшего

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  • 15.09.2026, 8:59
  • 9,546
Соратник Путина оплатил на Багамах свадебные гуляния Дональда Трампа-младшего
Кремлев заявил, что он и Трамп-младший "поддерживают дружеские отношения"
Коллаж: УНИАН, фото: скриншот из видео

Российский олигарх преподнес «чрезвычайно щедрый подарок».

Супруга сына президента Дональда Трампа-младшего Беттина Андерсон в понедельник, 14 сентября, опубликовала пост в Instagram, в котором подтвердила, что российский олигарх Умар Кремлев организовал часть их майских свадебных торжеств на частном острове на Багамах в качестве «чрезвычайно щедрого свадебного подарка», сообщает CBS News.

Издание сообщило, что ее пост появился после того, как в понедельник утром ProPublica опубликовала статью под заголовком: «Свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах тайно финансировал российский олигарх, близкий к Путину».

Андерсон отметила, что российский бизнесмен, которого она назвала «нашим дорогим другом», устроил после их свадьбы два вечера торжеств.

Кремлев заявил, что он и Трамп-младший "поддерживают дружеские отношения"
Коллаж: УНИАН, фото: скриншот из видео

В статье отмечается, что Кремлев является генеральным секретарем Международной федерации бокса и соратником президента России Владимира Путина.

Супруга сына президента США отметила, что сама свадьба была только для семьи. Президент Трамп не присутствовал, сославшись на свои обязанности в Вашингтоне.

«Следующие выходные на самом деле были заранее запланированы как веселые выходные с друзьями. Мы никогда не планировали, что это будет наш свадебный уик-энд. Когда изменились наши первоначальные планы относительно свадьбы, мы просто решили пожениться раньше и приехали на уже запланированный уик-энд как молодожены. Наш дорогой друг Умар очень щедро устроил для нас две невероятные вечеринки после нашей свадьбы. Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, и мы были и остаемся за это невероятно благодарны», – рассказала Андерсон.

Издание отметило, что непонятно, как они познакомились с Кремлевым. Андерсон указала в своем посте: «Дружба не нуждается в политических мотивах».

«Нам повезло иметь замечательных друзей со всего мира, и мы никогда не будем стесняться или извиняться за то, что благодарны им. Никакого заговора не было», – подчеркнула Андерсон.

Издание сообщило, что, по оценкам Forbes, чистый капитал Дональда Трампа-младшего составляет примерно 300 миллионов долларов.

CBS News обратилось к «Trump Organization» с вопросом, почему Трамп-младший, занимающий должность исполнительного вице-президента этой компании, принял этот подарок.

Примечательно, что пресс-служба Кремлева сообщила ProPublica в заявлении, что он и Трамп-младший «поддерживают дружеские отношения» и впервые встретились «несколько лет назад».

В заявлении отмечается, что Кремлев «никогда не обсуждал политические вопросы ни с одним из своих американских друзей и знакомых».

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