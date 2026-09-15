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Ракеты поразили авиазавод в российском Таганроге

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  • 15.09.2026, 8:14
  • 8,992
Ракеты поразили авиазавод в российском Таганроге
фото: slovoidilo.ua

Объект является одним из ключевых предприятий для авиации РФ.

В ночь на 15 сентября ряд российских регионов подвергся атаке беспилотников и ракет. В сети сообщают о взрывах и попаданиях по важным объектам (в российском Таганроге Дроны атаковали химзавод в Тольятти и аэродром в Таганроге - Новости Беларуси - Хартия'97), сообщает «Фокус».

Сызранский НПЗ горит после атаки дронов этой ночью Фото: Exilenova+

В Таганроге, по предварительным данным, под ударом мог оказаться авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. На этом объекте россияне занимаются, в частности, ремонтом и модернизацией военных самолетов. Об атаке сообщили OSINT-аналитики.

«По предварительным данным, Силы обороны нанесли ракетные удары по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты», — пишут аналитики. В сети появились кадры ракетной атаки на Таганрог.

Отметим, что этот объект является одним из ключевых российских предприятий, занимающихся разработкой и ремонтом военной авиации в России. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на этом комплексе, в частности, осуществляется ремонт самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые РФ применяет в войне против Украины.

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