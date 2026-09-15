Удары по РФ: Украина насыщает рынок дешевой нефтью 8 15.09.2026, 2:10

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Почему Трамп ошибается.

При всем уважении к президенту США, его заявления о необходимости для Украины прекратить наносить удары по российским мощностям по производству дизельного топлива – это в чистом виде политическое давление.

Об этом пишет для «Униана» финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Дело в том, что удары Украины по российским НПЗ, напротив, вынуждают Российскую Федерацию экспортировать больше нефти и предоставлять более значительные скидки покупателям такой нефти. Потому что иначе её просто не продать. Остановить добычу нефти россияне не могут, потому что это дорого, а возобновить её потом будет проблематично (а зачастую и невозможно).

Таким образом, ударами по российским НПЗ Украина как раз насыщает рынок дешёвой российской нефтью.

А вот проблема с дефицитом мощностей для переработки нефти в топливо действительно существует. Но здесь есть нюанс. Обычные объемы переработки нефти в Российской Федерации составляют 5,3 млн баррелей в сутки, на Ближнем Востоке – 11,6 млн баррелей в сутки. Украина перерабатывает лишь около 1,5 млн баррелей в сутки.

Действительно, существует проблема, что по отдельным видам топлива в России выведено до 50% мощностей, но это, в основном, касается бензина. К тому же дизельное топливо из РФ в США не экспортируется. Поэтому заявления министра финансов США, министра энергетики США, а затем и президента Трампа носят политический характер. Ведь здесь проблему нужно решать не в РФ, а на Ближнем Востоке – с Ираном и хуситами.

Кстати, Иран получал от России разведывательные данные для нанесения ударов по базам США на Ближнем Востоке. Более того, по данным FT, Иран обращался к РФ с целью получения новых БПЛА для ударов по Израилю, а с июля 2026 года Иран является крупнейшим покупателем российского зерна, которое оказалось ненужным в запланированных объемах даже для КНР…

Впрочем, если у администрации Трампа есть какая-то информация о зависимости цен на дизельное топливо в США от уровня производства в России, то, думаю, приостановить на 1–2 месяца удары по НПЗ, которые производят как раз дизельное топливо, вполне возможно. В конце концов, в Российской Федерации очень хорошо горят производители удобрений (посмотрите видео взрыва в Бейруте в 2020 году), кислородные цеха и коксохимические установки на металлургических комбинатах, а также еще с десяток потенциальных целей.

Но, если Украина примет во внимание пожелания президента США, должны последовать и соответствующие ответные меры. Например, пятьсот ракет для Patriot «в подарок».

И очень хотелось бы напомнить нашим американским друзьям, что Украина не нападала на РФ, а сейчас защищается от агрессии, а не наоборот.

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