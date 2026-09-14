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Под красной почвой Австралии нашли «золотую жилу»

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  • 14.09.2026, 21:32
  • 14,704
Под красной почвой Австралии нашли «золотую жилу»

Хватит не одному поколению.

Сегодня весь мир сосредоточен на поисках природных источников водорода, способных ускорить переход человечества к низкоуглеродному энергетическому будущему. Водород — невероятно чистое топливо, однако большая его часть по-прежнему производится из ископаемых источников энергии. Недавно, похоже, ученые обнаружили под красной австралийской почвой «золотую жилу», пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Доступ к обширным природным запасам водорода, как считают ученые, позволил бы решить эту проблему. Данные указывают на то, что существует ряд геологических процессов, способствующих его образованию; один из них — взаимодействие горячей воды с магнетитом, минералом, входящим в состав железной руды.

Исследования показывают, что запасы магнетита широко распространены в недрах Западной Австралии. В новом исследовании команда из Университета Эдит Коуэн сосредоточилась на том, чтобы оценить, сколько водорода может содержаться там уже сейчас и какое его количество может быть получено в будущем.

Результаты опубликованы в журнале International Journal of Hydrogen Energy и, по словам команды, кажутся весьма многообещающими: ученые получили более полное представление о геологических факторах, определяющих объемы водорода, которые способен генерировать магнетит. По словам соавтора исследования, инженера-химика Ализера Кешаварза из Университета Эдит Коуэн, Австралия может обладать колоссальными, но еще неосвоенными запасами энергии — более того, потенциал здесь огромен.

Фото: International Journal of Hydrogen Energy

Более того, считается, что запасов водорода, спрятанных в недрах Австралии, хватит, чтобы обеспечить потребности страны в течение многих поколений. Более того, считается, что потенциально Австралия может стать крупным экспортером чистой энергии для всей планеты.

Отметим, что в ходе исследования ученые не проводили бурение скважин для поиска водорода. Вместо этого в лабораторных условиях были воспроизведены реакции, возникающие при взаимодействии воды и магнетита под высоким давлением и при температуре 200 °C в течение 60 дней. Эти условия позволили частично имитировать подземные условия: в результате ученые не только зафиксировали выделение водорода, но и установили, что порошок магнетита генерирует значительно больше водорода на единицу массы, чем цельный образец этого минерала. Данные указывают на то, что выход газа оказался примерно в пять раз выше в пересчете на грамм вещества.

Впрочем, на пути к обнаружению, производству и извлечению водорода из таких месторождений железной руды остается еще немало трудностей. Однако ученые считают, что новое открытие стало важным шагом вперед в понимании того, какие объемы водорода способен высвобождать магнетит, и в поиске наиболее эффективных способов его получения.

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