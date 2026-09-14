Белоруска купила на рынке две порции шашлыка за $33 5 14.09.2026, 20:48

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Это вызвало шок в соцсетях.

Фраза «это реально дорого» и ее менее цензурные варианты — самый частый комментарий в ветке Threads, посвященной шашлыку. Автор поста рассказала, что на выходных купила на фермерском рынке «Все свое» две порции шашлыка и овощи на гриле. Вес готового блюда девушка не уточнила. Обошелся обед в 100 рублей, а угощаться им пришлось в машине, пишет «Онлайнер».

— За 100 рублей можно в ресторане поесть, — отреагировал один из пользователей соцсети. Другой подсчитал, что себестоимость «6 кусочков шашлыка, 5 кусочков кабачка и 2 кусочков перца» выйдет около 10 рублей за две порции.

— Наверняка это кабачок на гриле так цену завернул, надо было без него просить, — советует еще один комментатор. А кто-то резюмировал: если покупают, значит, цена подобрана верно.

В обсуждение пришел и изготовитель шашлыка, поблагодарив девушку за такую рекламу своего продукта. Фермер подчеркнул, что 100 рублей — это цена за один килограмм готового продукта. По его словам, чтобы получить 1 кг готового шашлыка, нужно почти 1,5 кг сырья.

— В конкретном заказе из поста было около 800 г мяса и 200 г овощей. Все цены написаны перед покупателем.

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