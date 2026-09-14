Анжелика Борис: Почобут во вторник возвращается в Польшу 14.09.2026, 20:19

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Анджей Почобут

Фото: Facebook

После возвращения он отправится в США и Канаду.

Визит бывшего политзаключенного Анджея Пoчобута в Беларусь проходит спокойно, во вторник он возвращается в Польшу. Как передает polskieradio.pl, об этом сообщила Польскому агентству печати PAP глава Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис.

«Поляки очень благодарны ему за то, что он для них сделал. Анджей будет нашим голосом в Польше», — добавила она.

Анджей Почобут находится в Беларуси с прошлого вторника.

«Мы уже побывали в Гродно, Гродненской области и Минске. Анджей встретился с активистами Союза поляков Беларуси и посетил памятные места, в том числе могилы польских солдат, погибших в сентябре 1939 года, в Сопоцкине. Сегодня мы посетили Волковыск и Кобрин. Мы также будем в Барановичах», — сказала Анжелика Борис, сопровождающая Почобута в его поездке по Беларуси. «Мы очень рады, что Анджей приехал к нам», — добавила она.

Она подчеркнула, что встречи с активистами Союза поляков Беларуси чрезвычайно важны для морального духа организации, а в «человеческом» смысле они также очень трогательны.

«Наши люди были глубоко потрясены, когда Анджей попал в тюрьму. Они очень благодарны ему за то, что он посетил их, несмотря ни на что, и смог своими глазами увидеть, как работает союз. Пока что, слава Богу, визит проходит мирно», — сообщила она, отметив, что Почобута везде тепло принимали.

Почобут встретился с близкими родственниками, в том числе с отцом, а также с друзьями и бывшими политзаключёнными, например с доктором Андреем Любецким, который содержался в соседней камере Жодинского следственного изолятора, куда Пoчобута перевели после ареста в мае 2021 года.

«Анджей — один из лидеров Союза поляков и много лет посвятил себя союзу, поэтому для всех его членов важно, что он смог быть с нами. Думаю, его визит имел большое значение не только для активистов, но и для всех поляков, живущих в Беларуси», — объяснила Анжелика Борис PAP.

На вопрос о самом трогательном моменте поездки она ответила, что это была «встреча с пожилыми женщинами, которые носили ему посылки, когда он был в тюрьме».

«Они обнимали его и плакали», — рассказала Борис.

Она рассказала, что во время встреч с поляками, они чаще всего спрашивают Анджея о том, как он всё это пережил».

«Когда несколько дней назад он шёл по площади в Минске, к нему подходили незнакомые люди и приветствовали его по-польски. Поляки знают, что он посвятил значительную часть своей жизни польскому делу, и благодарны ему за это», — подчеркнула она.

«Мы понимаем, что Анджей будет нашим голосом в Польше», — сказала она.

После возвращения в Польшу Почобут отправится в США и Канаду, где запланированы встречи с правительственными чиновниками и польскими активистами.

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