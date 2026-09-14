«Надеюсь на чудо, возможно, ошибка»8
- 14.09.2026, 19:31
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Отец хоккейного судьи о сыне, которого подозревают в убийстве беременной минчанки.
Экс‑ вратарь сборной Беларуси Александр Гавриленок подтвердил задержание сына Алексея, которого подозревают в убийстве беременной минчанки, пишет Betting Insider.
«Я пока знаю не больше вашего, нахожусь не в Минске, читаю новости в интернете. Да, Алексей задержан, обвинения пока не предъявлены, ведется следствие. Надеюсь на какое-то чудо, возможно, ошибка или что-то еще… Как себя можно чувствовать себя в такой ситуации? Поймите сами — очень плохо», — сказал Александр Гавриленок.
Об убийстве беременной Татьяны Мартищенко стало известно 11 сентября – ее искали с 8 сентября. Издание «Трибуна» со ссылкой на свои источники 12 сентября сообщило о задержании по этому делу Алексея Гавриленка. Он состоял в близких отношениях с Татьяной и был отцом ее ребенка.