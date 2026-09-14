«Это станет началом проигрыша Кремля в войне» 6 14.09.2026, 19:21

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Иван Яковина

Эксперт порадовал украинцев хорошими новостями.

Украинский журналист и политический обозреватель Иван Яковина высказал мнение, что освобождение Лимана станет началом поражения российской армии.

Так Яковина порадовал украинцев хорошими новостями:

«Вот теперь сами россияне заявляют, что из Лимана их полностью выбили вообще без остатка. Никого там не осталось. Это еще не все. Канал «Когда запели пушки» продолжает свою сводку: «Ямполь шатается. Там все очень тяжело. Украинцы сейчас пытаются пробиться и закрепиться в Тернах севернее Лимана. Прорыв глубокий, но уже затормозился в отличие от того, что было три дня назад». Конец цитаты, и тут я хотел бы отметить сразу несколько важных, на мой взгляд, моментов», - рассказал журналист на своем YouTube-канале.

«Во-первых, Ямполь - это важнейший плацдарм россиян на правом берегу реки Жеребец. Это главная российская база для организации атак на Лиман. Если Ямполь перейдет под украинский контроль, то россиянам на этом направлении вообще ничего не светит.

Смотрите, какая последовательность получится. Без Ямполя россиянам точно не выйдет взять Лиман, без Лимана им не пробиться к Святогорску, без Святогорска не получится обойти с Севера Славянск и взять его в окружение, а без обхода и окружения Славянска не получится захватить всю Северо-Западную часть Донбасса, что Путин называет на данный момент важнейшей целью своей войны против Украины, то есть, по сути дела, Россия не сможет победить в этой войне», - проинформировал своих зрителей Яковина.

«Не просто не сможет победить, а даже добиться каких-то своих предварительных целей в этой войне, а если Путин не побеждает, то он проигрывает, потому что война у него наступательная. Короче, новости про Ямполь - это очень и очень серьезно. Это очень плохие новости для россиян», - подчеркнул эксперт.

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