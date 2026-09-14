Известный актер раскрыл интересный факт про «Звездный путь» 14.09.2026, 19:26

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Уильям Шатнер

Готовность к необычным решениям помогла сериалу завоевать зрителей.

Актер Уильям Шатнер рассказал, что телеканал NBC на раннем этапе работы над «Звездным путем» хотел изменить внешний вид Спока, которого сыграл Леонард Нимой. Руководство канала предложило убрать заостренные уши персонажа, ставшие впоследствии одной из главных особенностей сериала, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Шатнер вспомнил, как телеканал отреагировал на внешний вид Спока.

«Первое, что они сказали по поводу Спока: «Уберите уши». И слава Богу, наше руководство ответило: «Нет, мы не будем убирать уши», — рассказал 95-летний актер.

Именно такие необычные решения помогли сформировать уникальную атмосферу «Звездного пути». Он считает, что создатели сериала не боялись показывать зрителям вещи, которых те никогда раньше не видели.

Особенно сильное впечатление на актера произвел пилотный эпизод, где использовались необычный грим и фантастические визуальные эффекты.

«В пилотной серии меня привлекла магия, воображение, стоящее за этим эпизодом. Это был такой замечательный грим. Он был интригующим со многих точек зрения», — вспоминает Шатнер.

Актер убежден, что именно эта готовность к необычным решениям помогла сериалу завоевать зрителей.

«В пилотной серии была какая-то магия, и именно она стала магией «Звездного пути», которая захватила воображение зрителей», — сказал он.

Cоздатели могли позволить зрителям поверить в существование совершенно незнакомых миров и существ, не пытаясь сделать их похожими на привычную реальность. Именно эта свобода воображения, считает актер, во многом обеспечила популярность франшизы.

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