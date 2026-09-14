Белорусский футболист забил невероятный гол с 35 метров

Белорусский футболист забил невероятный гол с 35 метров1
- 14.09.2026, 12:19
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Мяч по эффектной траектории перелетел через голкипера.
Чемпионат Беларуси продолжает радовать болельщиков классными голами. На этот раз впечатлил нападающий «Ислочи» Владимир Хващинский: он влупил по воротам с метров 40, и мяч оказался точно в сетке, пишет Onlíner.
В 22-м туре «Ислочь» на стадионе СОК «Олимпийский» встречалась с «Гомелем». Украшением поединка, да и всего тура стал гол форварда «Ислочи» Владимира Хващинского. На 39-й минуте он неожиданно пробил с 35 метров и был точен: мяч перелетел через вратаря гостей Станислава Клещука и оказался в воротах.
Что любопытно, Хващинский вскоре забил второй мяч и принес команде победу со счетом 2:1. Сейчас «Ислочь» занимает первую строчку в турнирной таблице. На четыре очка она опережает «МЛ Витебск» и на пять — минское «Динамо». Но у витеблян и динамовцев еще по одной игре в запасе.