закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский футболист забил невероятный гол с 35 метров

1
  • 14.09.2026, 12:19
  • 1,382
Белорусский футболист забил невероятный гол с 35 метров
Владимир Хващинский

Мяч по эффектной траектории перелетел через голкипера.

Чемпионат Беларуси продолжает радовать болельщиков классными голами. На этот раз впечатлил нападающий «Ислочи» Владимир Хващинский: он влупил по воротам с метров 40, и мяч оказался точно в сетке, пишет Onlíner.

В 22-м туре «Ислочь» на стадионе СОК «Олимпийский» встречалась с «Гомелем». Украшением поединка, да и всего тура стал гол форварда «Ислочи» Владимира Хващинского. На 39-й минуте он неожиданно пробил с 35 метров и был точен: мяч перелетел через вратаря гостей Станислава Клещука и оказался в воротах.

Что любопытно, Хващинский вскоре забил второй мяч и принес команде победу со счетом 2:1. Сейчас «Ислочь» занимает первую строчку в турнирной таблице. На четыре очка она опережает «МЛ Витебск» и на пять — минское «Динамо». Но у витеблян и динамовцев еще по одной игре в запасе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар