Польша призывает удвоить поддержку Киева после нападения на поезд 14.09.2026, 12:15

Фото: Charter97.org

Произошедшее должно стать сигналом для союзников.

Польша и Украина назвали российский удар по пассажирскому поезду всего в двух километрах от польской границы новым этапом эскалации. Варшава опасается, что в дальнейшем российские атаки могут затронуть и территорию Польши, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил в Киеве, что произошедшее должно стать сигналом для союзников и привести к удвоению помощи Украине.

«Это было всего в нескольких сотнях метров от польской границы, это напрямую затрагивает безопасность моих сограждан», — заявил Сикорский.

Поезд «Киев — Варшава» попал под удар недалеко от границы, однако никто из пассажиров не пострадал. Незадолго до атаки на станции «Ягодин» находился дипломатический поезд, в котором ехали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-премьер Швеции Карл Бильдт и советники по безопасности из нескольких стран ЕС. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус находился на другом поезде.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после удара созвал экстренное совещание в Варшаве. Он предупредил, что Россия может усилить атаки в ближайшие недели.

«Мы не можем исключать, что эскалация затронет и нашу территорию. Надеюсь, этого не произойдет», — сказал Туск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные намеренно атаковали состав. По словам украинской стороны, удар произошел в непосредственной близости от границы с Польшей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку «террором Путина, который стучится прямо в двери ЕС и НАТО».

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