Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы

Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы1
- 14.09.2026, 12:09
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Каким маршрутом он поедет.
Из Минска запустят новый автобусный рейс до Варшавы с конечной остановкой прямо в аэропорту имени Шопена. Первый автобус отправится 17 сентября, маршрут пройдет через погранпереход Берестовица — Бобровники, сообщили в сервисе Intercars.
Перевозчиком выступает ООО «ИП БайерТранс». Полный маршрут выглядит так: Минск — Слоним — Зельва — Волковыск — Белосток — автовокзал Варшава-Заходня — аэропорт Шопена.
Из Минска автобус будет отправляться в 20.20. Отправление — с Центрального автовокзала, прибытие в Варшаву по расписанию — в 5.10 следующего дня. В обратном направлении — из аэропорта Шопена — рейс запланирован на 21.10.
Первый выезд из белорусской столицы назначен на 17 сентября. Стоимость билета — 135 рублей.
В стоимость билета включены два места багажа весом до 20 кг каждое и размером до 90×60×25 см. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных — по правилам перевозчика.